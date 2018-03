Otec a syn z Poľska sa stratili v Malej Fatre: Horská záchrana so šťastným koncom

„Na základe získaných GPS súradníc odišli Poliakom na pomoc záchranári HZS z Oblastného strediska Malá Fatra, ktorí sa do Snilovského sedla vyviezli pomocou mimoriadne spustenej lanovky. Odtiaľ pokračovali pozemne k turistom, ktorých úspešne lokalizovali," uvádza HZS.

Vyčerpaným a podchladeným mužom, otcovi so synom vo veku 46 a 23 rokov poskytli prvú pomoc, zateplili ich, podali im teplé tekutiny a keď sa cítili lepšie, začali s nimi postupovať späť do Snilovského sedla. „Lanovkou boli zvezení do Vrátnej a následne terénnym vozidlom do Domu HZS, kde bola záchranná akcia o druhej hodine ráno ukončená," dodávajú záchranári.