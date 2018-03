Urobili sme všetko, čo chcela ulica: Na predčasné voľby nie je dôvod, odkázal Bugár

„Máme 90 hlasov s Richardom Sulíkom na termín 7. júla? A prečo by boli? Ulici, ktorá išla za niečo, a nie proti niekomu, všetko sme splnili,“ vyhlásil Bugár v rozhovore s tým, že ak by Most-Híd vyvolal predčasné voľby, pomohlo by mu to. „Teraz, keď predčasné voľby nebudú, sa to otáča proti nám, aj keď sme splnili všetko, čo požadovala ulica. Odstúpenie Kaliňáka, premiéra, demisiu vlády. Na piatok bolo zvolané zhromaždenie, ktorého cieľom je demisia vlády. Splnili sme. Teraz kričia, že chcú predčasné voľby. Ale na to treba 90 hlasov v parlamente. Čo vyriešili v minulosti predčasné voľby? Možno prvýkrát by ten, kto vyvolal takéto voľby, nepadol. Most robí zodpovednú politiku. My sme proeurópsky a proatlantický. My máme vyvolávať predčasnými voľbami destabilizáciu? Viacerí to už začínajú chápať. Dostávame čoraz viac podporných stanovísk,“ zdôraznil Bugár, podľa ktorého opozícia už začala objednávať bilboardy na voľby. „To, že opozícia na to naskočila, no a čo,“ povedal.

Končiaca vláda Roberta Fica vznikla na základe parlamentných volieb a podporila ju väčšina poslancov v NR SR. „Nová vláda bude mať opäť podporu týchto poslancov. Opozícia nič iné nerobí, len to, čo povedal Sulík, že nám zo života urobí peklo,“ tvrdí Bugár.

František Šebej zostáva podľa Bugára v strane. „Povedal, že jeho okruh priateľov je iný a nechce sa s nimi hádať. Napísal mail, v ktorom označil Most za vzácny projekt. S Luciou Žitňanskou sme sa dohodli, že sa vráti do parlamentu a do nášho poslaneckého klubu a bude podporovať vládu. Možno aj pre ňu je to lepšie, pretože ťažko znášala útoky SNS kvôli dekriminalizácii drog a Istanbulskému dohovoru,“ uviedol šéf strany. Jej predstavitelia teraz chodia po okresných štruktúrach.

„Našim štruktúram odľahlo, lebo vedia, že SaS by nepodporilo menšinové témy, ako je záchrana menšinových škôl. Pamätajú si, ako Matovič útočil na jazykový zákon a zabránil zmene zákona o dvojitom štátnom občianstve. Dnes neexistuje napätie v slovensko-maďarských vzťahoch. Naše štruktúry sa teda teraz upokojili,“ konštatoval Bugár.