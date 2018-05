Kandidáta na prezidenta predstavil už aj Kollár: Do boja ide posledný križiak

BRATISLAVA - Ďalší kandidát na prezidenta Slovenska je známy. Kandidátom hnutia Sme rodina v budúcoročných prezidentských voľbách bude poslanec Milan Krajniak. Oznámili to na tlačovej konferencii. Heslo jeho kampane je "prezident pomáha", uviedol predseda strany Boris Kollár.

Hnutie Sme rodina predstavilo svojho prezidentského kandidáta. Je ním poslanec NR SR a podpredseda hnutia Milan Krajniak. Ako povedal dnes na tlačovej besede predseda Sme rodina Boris Kollár, Krajniak je výraznou postavou hnutia. Podľa neho od začiatku chceli postaviť vlastného kandidáta.

Prezident, ktorý pomáha ľuďom

„Všetky naše snahy ústia do pomoci bežným ľuďom. My sme ľuďom niečo sľúbili a neoklamali sme ich. Vždy sme všetko dodržali,“ uviedol. Podľa Kollára sa hovorí, že prezident je len reprezentatívna funkcia. „Ak však bude využívať všetky svoje kompetencie, môže pomôcť bežným ľuďom. Prezident nemusí robiť kompromisy. V prípade proaktívneho prezidenta to pocítia aj bežní ľudia,“ vyhlásil.

Krajniak povedal, že kandiduje, aby naplnil očakávania ľudí, ktorí očakávajú pomoc. „Moja predstava je iná ako reprezentácia SR v zahraničí. Budem reprezentovať, ale vás ľudí. Prezident je súčasťou výkonnej moci. Ak bude naplno využívať kompetencie, pocítite to všetci,“ povedal. Krajniak che byť ostrovom stability na rozbúrenej politickej scéne. „Ak prevládajú vášne, politika sa prenáša do osobných konfliktov a na pomoc ľuďom sa zabúda,“ konštatoval.

Inštitút ľudovej konzultácie

Krajniak avizuje, že ak dostane dôveru, bude aktívnym prezidentom. „Budem do paláca pravidelne pozývať členov vlády, aby informovali, ako riešia žiadosti o pomoc, s ktorými sa na nich obrátim,“ povedal s tým, že teraz prezidentská kancelária odpíše ľuďom, že nemá kompetencie. „Budete informovaní, ako bola vaša žiadosť vybavená,“ povedal. Ako prezident Krajniak plánuje vystupovať v NR SR nie raz za rok so slávnostným prejavom, ale vystúpi vždy, keď tam bude zákon, ktorý ľuďom pomôže.

„Zavediem inštitút ľudovej konzultácie. Budem sa pýtať na názor. Pri strategických otázkach pošlem každému občanovi, ktorý prejaví záujem, list alebo e-mail. Budem žiadať, aby vláda a parlament prihliadali na vyslovené názory,“ povedal Krajniak, ktorý kandiduje s heslom: „Váš hlas bude počuť, moju pomoc budete cítiť“.

Do druhého kola sa dostanem

Krajniak verí, že jeho šance sú priamo úmerné tomu, ako dokáže presvedčiť ľudí. Šance považuje za dobré. Podľa neho hnutiu Sme rodina tri mesiace pred voľbami nikto neveril a dnes je v parlamente. Krajniak verí, že sa dostane do druhého kola volieb prezidenta SR, a vylúčil, že by sa pred prvým kolom vzdal kandidatúry.

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska sa už o najvyšší post v štáte uchádzať nebude. Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15.000 občanmi.