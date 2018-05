ROZHOVOR Politológ zhodnotil krízu pravice na plné ústa: Rozbíjačom je Sulík, bojí sa Kisku

BRATISLAVA - Prezident Andrej Kiska nebude kandidovať v najbližších prezidentských voľbách. Všetkých však prekvapil svojím rozhodnutím pokračovať v politike. Kým Sulík ho považuje za rozbíjača pravice, Kiska obhajuje zmenu názoru súčasnou politickou situáciou na Slovensku. To, ako sa rozhodne, oznámi po komunálnych voľbách. Spýtali sme sa preto politológa Radoslava Štefančíka, či je Kiskovo rozhodnutie správne.

Myslíte si, že sa Sulík bojí Kisku v zmysle, že by mohol ohroziť jeho preferencie?

Nie mohol, určite ohrozí. Netreba zabúdať, ako vznikol úspech SaS vo voľbách 2016. SaS sa ešte niekoľko týždňov pred voľbami pohybovala preferenčne na hranici zvoliteľnosti. Potom prišlo niekoľko nešťastných výrokov dezorientovaného Radoslava Procházku a zdesený sympatizant Siete to vo voľbách radšej hodil SaS.

Richard Sulík si uvedomuje voličský potenciál Andreja Kisku a preto je jeho frustrácia z prezidentových politických ambícií prirodzene pochopiteľná. Pretože to bude práve Andrej Kiska, kto bude lákať frustrovaných voličov pravice.

Stal by sa Kiska tzv. „rozbíjačom pravice“?

Pravica je rozbitá najmä potom, ako Richard Sulík nepodržal balónik vlády Ivety Radičovej. Ak sa tu teda dá o niekom hovoriť ako o rozbíjačovi pravice, je to súčasný šéf SaS. Naopak, vzhľadom na to, že Kiska rokuje so stranami ako Spolu Miroslava Beblavého alebo s Progresívnym Slovenskom, dá sa predpokladať, že Kiska má dnes ambíciu pospájať marginálne subjekty a urobiť z nich obdobu bývalého SDK.

Je to podľa vás dobré rozhodnutie zo strany prezidenta?

Pre moderného pravicového voliča, ktorý vidí budúcnosť Slovenska v rodine civilizovaných a osvedčených demokracií západnej Európy, to je dobrá správa. Pretože žiadny iný človek tak jasne nezdôrazňuje svoju proeurópsku a proatlantickú orientáciu tejto krajiny a zároveň nestraší imaginárnym nepriateľom v podobe zatúlaného migranta, ako práve súčasný prezident.

Mal by väčšie šance vo voľbách ako strana SaS?

Určite má väčšie šance osloviť mladých ľudí, ktorí veľa cestujú a dokážu tak lepšie odolávať populistickým rečiam Richarda Sulíka. Kiska má zároveň väčšiu šancu osloviť bývalého voliča SDKÚ, teda strany, ktorá z čiernej diery na mape Európy urobila zo Slovenska tatranského tigra.

Myslíte si, že informácie o financovaní jeho kampane ohrozia jeho šance?

Určite mu to neprispeje k rastu dôvery. Ale vzhľadom na to, že dnes má s financovaním svojich kampaní problémy viacero subjektov, nehovoriac o hlase podobnom šéfovi strany Smer, ktorý hovorí o paralelnom financovaní strany, stratí sa aj tento Kiskov problém v mori ďalších škandálov slovenskej politickej elity.

Kto by bol podľa vás vhodným prezidentským kandidátom? Či už z tých, ktorí ohlásili kandidatúru, alebo niekto iný.

Problém tejto otázky spočíva v tom, že ten, kto sa nám zdá ako vhodný kandidát, kandidovať nechce. Ja osobne si viem predstaviť na prezidentskom stolci Róberta Bezáka. On by asi najlepšie spĺňal ten známy Kantov imperatív "hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne". Čo však, keď pán Bezák kandidatúru odmietol.