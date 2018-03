Hľadať nepriateľa v zahraničí je neprijateľné a mimo slušnú spoločnosť, povedal Ondrejcsák

BRATISLAVA - Hľadanie nepriateľa v zahraničí je neprijateľné a posúva nás to mimo slušnú spoločnosť. Na svojom facebookovom profile to uviedol štátny tajomník ministerstva obrany za Most-Híd Róbert Ondrejcsák. Reagoval tak na dnešné vyjadrenie premiéra Roberta Fica o prezidentovi Andrejovi Kiskovi a Georgeovi Sorosovi.

"A mňa osobne to utvrdzuje v tom, čo som tu pred pár dňami napísal. Toto nie...," dodal Ondrejcsák. Pred dvoma dňami napísal, že je na zahraničnej ceste, ale keď sa vráti, postaví sa veciam, ktoré sa na Slovensku dejú, čelom. "Chcem žiť v krajine, kde sa nikto nemusí báť o svoju bezpečnosť, či život pre svoju prácu. Kde žurnalisti môžu svoje povolanie vykonávať bez atakov, bez obáv o svoju bezpečnosť. Stále som strašne zhrozený, čo sa stalo a čo sa následne postupne objavuje. Toto je nepredstaviteľné. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že som vždy stál na strane pravdy a hodnôt, a vždy som sa ozval, aj keď to bolo veľmi ťažké, najmä za ten rok a pol, čo som bol opäť na ministerstve obrany. Svoju chrbticu neohnem ani teraz," napísal Ondrejcsák 3. marca.

Premiér Robert Fico sa dnes pýtal, prečo sa prezident Andrej Kiska stretol s Georgeom Sorosom v New Yorku 20. septembra 2017 bez prítomnosti predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí. Fico to povedal v súvislosti s nedeľňajším prejavom prezidenta, ktorý podľa Fica nebol písaný na Slovensku, čo už kancelária prezidenta odmietla. Fico zároveň dnes spojil opozíciu so snahou o "prevrat". Kiska sa nedeľňajším vyhlásením podľa neho priklonil na stranu opozície.