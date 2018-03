Fico podľa KDH ako odchovanec komunistov vie, že moci sa nevzdáva a bráni sa až do konca

BRATISLAVA - Slovensko je v mimoriadne zložitej politickej situácii. Robert Fico ako odchovanec komunistickej strany vie, že komunisti sa moci nevzdávajú a budú sa brániť do poslednej chvíle. Pojmy ako demokracia a politická zodpovednosť v príručkách marxizmu a leninizmu absentovali. Uvádza sa to v stanovisku Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ktorým reaguje na dnešné vyhlásenie Roberta Fica. Stanovisko poskytol Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

V stanovisku sa ďalej píše, že KDH je pripravené spolupracovať s ostatnými politickými stranami aj v rámci okrúhleho stola. Je potrebné zvážiť všetky ústavné možnosti, ako túto politickú krízu vyriešiť. Smer a Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) má dosť hlasov na to, aby zablokovali prijatie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Preto do diskusie v rámci okrúhleho stola prináša KDH aj tému zvážiť možnosť vypísať referendum, ktorým by sa skrátilo volebné obdobie. Očakáva však, že nakoniec nebude nutné k tejto možnosti pristúpiť a v parlamente sa nájde dostatok poslancov na prijatie ústavného zákona.

Prečo sa prezident Andrej Kiska stretol s Georgeom Sorosom v New Yorku 20. septembra 2017 bez prítomnosti predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí, sa dnes pýtal premiér Robert Fico počas tlačového vyhlásenia, ktoré sa začalo o hodinu neskôr, ako bolo avizované. Fico to povedal v súvislosti s nedeľňajším prejavom prezidenta, ktorý podľa Fica nebol písaný na Slovensku, čo už kancelária prezidenta odmietla. Fico zároveň dnes spojil opozíciu so snahou o "prevrat".

Kiska sa nedeľňajším vyhlásením podľa neho priklonil na stranu opozície. Podľa premiéra majú udalosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky "určitý rukopis", ktorý je pokusom o totálnu destabilizáciu štátu. Tiež sa pýta prezidenta, prečo ešte pred pár týždňami označoval Slovensko za úspešný príbeh a teraz tvrdí niečo iné. Fico v nedeľu vyhlásil, že nedeľňajší prejav prezidenta bol podľa neho písaný v zahraničí.