Prezident Kiska: Marián Labuda bol neopakovateľný a nenahraditeľný umelec

Pripomína, že dnes už zosnulý Labuda stál na tribúne aj v novembri 1989. "V čase, keď nebolo vôbec jasné, ako to celé dopadne," doplnil prezident, ktorý podľa vlastných slov nikdy nezabudne na Labudov humor či pohľad. "Bol idolom mnohých generácií hercov a my diváci sme nikdy nemysleli na to, že tu raz nebude. A zatiaľ si to vieme len ťažko predstaviť. Česť jeho pamiatke," uzavrela hlava štátu.

Marián Labuda zomrel v piatok vo veku 73 rokov. Labuda sa narodil 28. októbra 1944 v Hontianskych Nemciach. Pôsobil v Slovenskom národnom divadle a účinkoval v desiatkach filmov a televíznych inscenácií. Pamätná je jeho úloha v kultovom filme Vesničko má středisková.