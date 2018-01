Erdogan to povedal úplne otvorene: Turecko už nebaví čakať v predsieni EÚ

"Už nás to naozaj nebaví," povedal Erdogan na spoločnej tlačovej konferencii po rokovaniach s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. "Bohužiaľ, je to tak, že prvé kroky (smerom k členstvu v EÚ) sme urobili v roku 1963, a je to teda už 54 rokov, čo Turecko čaká v predsieni EÚ," vyhlásil Erdogan. "Nemôžeme donekonečna prosíkať a čakať, kedy nás zavolajú," dodal.

O členstve Turecka v únii sa v minulých desaťročiach seriózne uvažovalo, no po tom, ako sa Erdoganov režim začal posúvať smerom k autoritárskej vláde, sa v súčasnosti celá únia zhoduje v tom, že o členstve Ankary aktuálne nemôže byť ani reči.

Opatrné slová volil aj Macron, ktorý na spoločnej tlačovke s Erdoganom povedal, že vzťah medzi Európou a Tureckom "treba znova premyslieť", pričom cieľom by podľa neho malo byť vybudovanie takého partnerstva, ktoré zabezpečí, že "budúcnosť Turecka sa bude budovať tvárou k Európe a s Európu".

Macron oznámil, že na rokovaniach s Erdoganom nadniesol aj otázku slobody médií a porušovania ľudských práv v Turecku. Ako dodal, Erdoganovi odovzdal zoznam novinárov a ľudskoprávnych aktivistov, ktorých podľa jeho názoru Turecko neoprávnene zadržiava. Erdogan na to zareagoval poznámkou, že "niektorí stĺpčekári a názoroví lídri sú záhradníkmi terorizmu".