Lubyová iba zachraňuje reputáciu, školstvo mení bez výsledkov: Porušila dohodu, tvrdí Bugár

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) bol ako samostatná inštitúcia zrušený. Agenda analytického útvaru prešla pod odbor celoživotného vzdelávania. Fungovať by teda mal nový Odbor celoživotného vzdelávania a analýz vzdelávacej politiky. Ministerstvo školstva túto zmenu obhajuje skutočnosťou, že vytvorením spoločného odboru dôjde k personálnemu posilneniu a k optimalizácii.

Zmeny plánovalo ministerstvo od začiatku od začiatku

Vyzerá to tak, že SNS posilňuje svoje právomoci. Štátni tajomníci Smeru-SD a Mostu-Híd prišli o svoje kompetencie v oblasti regionálneho školstva (Peter Krajňák) a vedy a výskumu (Oľga Nachtmannová). Aj tento krok je podľa ministerstva plánovaný od začiatku.

"Od nástupu do funkcie ministerka Lubyová vykonávala rozsiahlu analýzu personálneho aparátu, ktorej záverom je zmena organizačnej štruktúry," napísal Topkám tlačový odbor ministerstva školstva. "Ide o bežnú organizačnú zmenu v rámci ministerstva, ktorá je výsledkom spolupráce ministerky, generálneho tajomníka služobného úradu a Osobného úradu ministerstva," dodalo ministerstvo.

Bugár hovorí o porušení dohody

Most-Híd vzal podľa vyjadrenia na vedomie rozhodnutie novej ministerky nastaviť su fungovanie rezortu podľa vlastných predstáv. Robiť zmeny organizačnej štruktúry je totiž v kompetencii rezortného ministra.

"Je však pravdou, že zverejnená podoba organizačnej štruktúry neodzrkadľuje dohodu, ku ktorej pôvodne došlo. Preto sme iniciovali ďalšie rokovanie medzi ministerkou a štátnym tajomníkom, a pevne veríme, že výsledky týchto stretnutí sa premietnu do definitívnej podoby organizčnej štruktúry ministerstva školstva. V opačnom prípade budeme o nej rokovať s koaličnými partnermi na Koaličnej rade," uviedol pre Topky predseda strany Béla Bugár.

Mostu-Híd na zvyšovaní kvality školstva záleží, preto sa budú snažiť aj o kroky, ktoré povedú k napĺňaniu vládneho programu, ako aj ich dokumentu Občianska vízia v oblasti školstva. "Chceme sa rozprávať s našimi koaličnými partnermi o viacerých otázkach, napríklad aj o zabezpečení efektívneho riadenia odboru inkluzívneho vzdelávania s cieľom podporiť snahy splnomocnenca vlády SR Ábela Ravasza o skvalitnenie vzdelania detí z vylúčených komunít, ale aj o otázkach povinnej predškolskej dochádzky a národnostného školstva," uviedol ďalej Bugár.

O reakciu sme požiadali aj strany SNS a Smer-SD. Do uzávierky článku neodpovedali.

Tieňový minister hovorí o získaní plnej kontroly

Na margo zrušenia IVP a posilňovania právomoci sa vyjadril aj tieňový minister školstva Miroslav Sopko. "V rámci zrušenia IVP ide o premyslený krok spojený s prenosom všetkých dôležitých kompetencií priamo na ministerku, aby získala plnú kontrolu nad akýmikoľvek analytickými výstupmi z ministerstva," povedal Sopko, podľa ktorého ide aj o vybavovanie si účtov s neposlušnými analytikmi a ich šéfom Matejom Šiškovičom, ktorí často publikovali svoje výstupy, ktoré narážali na politickú vôľu súčasnej vládnej koalície.

Presunutie viacerých kompetencií pod ministerku školstva so sebou podľa tieňového ministra prináša väčšiu zodpovednosť. "Prílišná koncentrácia moci v jedných rukách však nikdy nebola najšťastnejším riešením. A otvára aj ďalšiu otázku, či potom ministerstvo vôbec potrebuje dvoch štátnych tajomníkov."

SNS podľa neho nemá záujem ísť do razantných systémových opatrení, ktoré by sa udiali v regionálnom školstve. "Naznačilo to už zhodenie zo stola Učiaceho sa Slovenska tým, že sa najprv prekvalifikoval miesto Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania iba na autorský dokument naznačilo. Teraz už nominantke tejto strany nič nebude brániť, aby sa v prvom akčnom pláne nachádzali iba ich programové priority bez ohľadu na svojich koaličných partnerov," dodal Sopko.

Nachtmannová vedela o zmenách od začiatku

Lubyová ju o presune vedy a výskumu informovala už na začiatku. "Pani ministerka mi už pri svojom nástupe hovorila, že uvažuje o presune sekcie vedy a techniky pod svoju gesciu, keďže prišla práve z tohto prostredia. O týchto plánoch som teda vedela, neboli však časovo ohraničené. Konkrétne o novej podobe organizačnej štruktúry sme nehovorili, s pani ministerkou sme si ujasňovali niektoré otázky včera (štvrtok 4. 1., pozn. red.).," uviedla pre Topky štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.

"Zostáva mi sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí, ktorú som mala na starosti aj doteraz. Podstatný rozdiel je však v tom, že sa mi zosilňujú a prehlbujú kompetencie v tejto oblasti. Sme členmi mnohých medzinárodných vedeckých zoskupení, v rámci EÚ beží 8. rámcový program – Horizont 2020, ktorý sa blíži do finálu; pripravuje sa 9. rámcový program. Máme program Erazmus+, riešime školstvo našich krajanov. Úloh v oblasti medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí je skutočne veľa a ich počet narastá," uviedla ďalej štátna tajomníčka.

Podľa nej je pre zefektívnenie práce ministerstva dobré, aby sa tieto úlohy sústredili na jednom mieste. "Tým to bude prehľadnejšie a podstatne účelnejšie. Z toho vyplýva, že táto sekcia bude mať prieniky do sekcie vedy a techniky, do sekcie vysokých škôl, do sekcie regionálneho školstva, do celoživotného vzdelávania. Takže je zrejmé, že som o kompetencie neprišla, ide len o iné nastavenie," uviedla Nachtmannová. Na otázku, či to bol dobrý krok, odpovedala jasne. "V celom tomto procese sú však podstatní ľudia, ktorí konkrétne úlohy plnia. Teda zamerajme sa najmä na výsledky, vopred niečo odsúdiť je veľmi lacné a priehľadné."

Lubyová nemá ambíciu niečo zmeniť

Odmietnutie dokumentu Učiace sa Slovensko v existujúcej podobe na jednej strane netreba príliš dramatizovať, uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík. "Išlo dokument, ktorý, minimálne v oblasti vysokého školstva, obsahoval mimoriadne veľa nejasností, chýb, zbytočných zásahov, ktoré by nič nové, tobôž nejakú reformu, nepriniesli. Mnohí vysokoškolskí pedagógovia tento dokument odmietli, takže ministerka možno len reagovala na ich kritiku."

Ministerka však podľa politológa na druhej strane zatiaľ nepredstavila koncepciu rozvoja slovenského školstva ako celku. "Po zrušení dokumentu nevyhlásila, či príde s novým dokumentom, ktorý by budúca vláda zrejme opäť zrušila, alebo sa bude snažiť konzervovať aktuálny stav. V každom prípade ministerka zatiaľ neukázala nič zo svojich manažérskych schopností v oblasti realizovania obsahových priorít svojho rezortu. Jej jedinými krokmi, ktoré sú zatiaľ vo všeobecnosti známe, sú skôr z oblasti personálneho vybavenia ministerstva," uviedol Štefančík.

"Je mimoriadne smutné, ak v období, kedy absolventi slovenských stredných škôl masovo utekajú študovať do zahraničia, kde po štúdiu už ako vysokokvalifikovaná pracovná sila zostávajú, chýba ucelený obraz rozvoja slovenského školstva," uviedol Štefančík. "Vyzerá to tak, že ambíciou tejto ministerky nie je zmeniť niečo smerom k lepšiemu, ale zachovať existujúci stav minimálne volieb. Ale v podstate o tomto sme vedeli už v momente, kedy sa Smer pri zostavovaní vlády rozhodol ponechať rezort školstva SNS," dodal politológ.

Vylepšila Plavčanov obraz, školstvo mení bez výsledkov

Slovenská komora učiteľov považuje novoročné rozhodnutie ministerky školstva Martiny Lubyovej zrušiť Inštitút vzdelávacej politiky za nesprávne. "Odborné stanoviská, presné dáta, či analýzy od samostatného útvaru sú pre efektívnejší chod každého rezortu nevyhnutnosťou. Moderne fungujúce spoločnosti a inštitúcie využívajú tímovosť v rozhodovacích procesoch, náš rezort nabral úplne opačný smer," uviedla SKU s tým, že rozhodnutie ministerky preto vyvoláva pochybnosti o cieľoch nového vedenia.

Martina Lubyová pri svojom nástupe hovorila o zachovaní kontinuity v oblasti reformy Učiace sa Slovensko a prisľúbila, že národný program predstaví do konca roka 2017. "Verejnosť očakávala jej prvé kroky v reforme, ktorá mala byť hotová už v období pôsobenia ministra Plavčana. Preto nás prekvapilo, keď reformný dokument označila za nepoužiteľný," dodala SKU.

Otázka, na čom ministerstvo školstva vlastne pracuje už druhý rok, zostáva nezodpovedaná. "Ministerka prvých 100 dní absolvovala bez výsledkov, ktoré by bolo možné hodnotiť. U časti verejnosti sa jej podarilo vylepšiť mediálny obraz ministerstva školstva po Petrovi Plavčanovi. Na zmenu reality bežných školských dní to má ale nulový vplyv. Považujeme za nesprávne, že dokument Učiace sa Slovensko neodovzdala vláde a parlamentu na schválenie tak, ako to viackrát sľúbil jej predchodca. Vláda v prvej polovici vládnutia zostáva bez vízie pre školstvo," poznamenala SKU, ktorá vidí hlavný dôvod toho, že školstvo uviazlo, v neschopnosti lídrov vládnucich strán dohodnúť sa na spoločnom postupe.

"Jasne sa ukázalo, že Plavčanom ohlásená „najväčšia reforma za posledných 25 rokov“ nemá politické krytie. Kým koalícia nedospeje ku konsenzu, dovtedy budeme svedkami nečinnosti, v horšom prípade nezmyselných a nesystémových opatrení. Všetko smeruje k tomu, že aj táto vláda premrhá čas, ktorý je potrebný na nevyhnutné zmeny," dodala SKU.

Koncentrovanie moci je princípom vlády, nie ministerstva

Podľa neho koncentrovanie moci na ministerstve školstva do rúk jednej osoby nie je tak ani problémom ministerky školstva, ako skôr princípom fungovania celej vládnej koalície. "Štátni tajomníci nominovaní z iných strán totiž zabezpečujú okrem iného aj krížovú kontrolu jednotlivých rezortov. Aspoň tak zvyknú fungovať koaličné vlády v normálnych demokraciách. Ak ich ministerka zbaví tejto kompetencie, mala by nasledovať reakcia koaličných partnerov. Ak nenasleduje, ide pravdepodobne o dohodu koaličných strán na vymedzovaní sfér vplyvu."

Rozdelenie moci na ministerstve školstva začalo byť pre vládnu koalíciu dôležitejšie ako riešenie akútnych problémov. Domnievajú sa predstavitelia hnutia Progresívne Slovensko, ktorí reagovali aj na zmenu kompetencií. Pripomenuli, že inštitút bol kľúčovým pri príprave programu Učiace sa Slovensko. Jeho zánik preto vnímajú ako "podlomenie nôh pripravovanej reforme". Za koncentráciou moci v rukách ministerky vidia potom eurofondový balík v objeme 400 miliónov eur, ktorý sa bude prerozdeľovať.

"Máme polovicu volebného obdobia za sebou, sľubovaná najväčšia reforma za posledných 25 rokov bola pichnutá do šuflíka, inšitucionálne je ministerstvo v rozvrate, mnoho kvalitných ľudí odchádza, mnoho organizácií nemá poriadne vedenie, a do toho sa ešte dozvedáme, že tie malé kúsky, ktoré dobre fungovali, dostávajú na frak," kritizoval na brífingu pred budovou ministerstva poslanec Národnej rady Martin Poliačik (nezaradený).

Podľa odborníka hnutia na školstvo Fedora Blaščáka je nepochopiteľné zrušenie IVP zo strany ministerky, ktorá prišla z prostredia akadémie vied a mala by odborné a analytické prístupy k riešeniam skôr podporovať. "Namiesto toho podlamuje nohy odbornému tímu, ktorý garantoval ohlasovanú reformu školstva," povedal Blaščák.