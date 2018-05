Ficove a Bašternákove miliónové dlhy skončili s ďalšími v lesnej chate: FOTO Vlastní ju firma smrť

Ladislav Bašternák a Ladislav Fico sa zbavovali firiem, ktoré končili na jednom mieste. Na chatke v Modre. Tam má sídlo aj firma Relco, ktorá sa stala právnym nástupcom Bašternákovej a Ficovej firmy. Z databázy dlžníkov vyplýva, že Relco má dlh vyše 24 miliónov eur. Majiteľom pozemkov v Modre, na ktorých končia desiatky firiem, je spoločnosť EXIT.US, ktorej majiteľom je kontroverzný podnikateľ Vladimír Strýček.

Všetko sa začalo pred rokmi

Začiatkom roka 2012 odišiel expremiérov brat Ladislav Fico zo zadĺženej firmy HF Steel, cez ktorú sa podieľal na zákazkách pri výstavbe rýchlostnej cesty Pribina v Nitre. Výstavbu začala ešte prvá vláda Roberta Fica cez PPP projekt. Rok po odchode Ficovho brata zanikla aj samotná firma HF Steel a od februára 2013 sa zlučovaním viacerých firiem stala v decembri 2015 právnym nástupcom HF Steel firma Relco.

Firma Ficovho brata HF Steel dlhovala svojim dodávateľom státisíce, dlhy nesplácala a veritelia ostali oklamaní. Nitrianska polícia začala po zániku firmy trestné stíhanie vo veci zvýhodňovania veriteľa 28. júna 2013. Prípadom sa zaoberali nitrianski vyšetrovatelia. „Pretože sa nezistili skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe, bolo trestné stíhanie zo zákonných dôvodov právoplatne prerušené,“ uviedla pre Topky hovorkyňa nitrianskej polície Renáta Čuháková.

Fico a Bašternák v jednej firme

V tej iste firme skončila aj Bašternákova spoločnosť LTB Rent. Relco sa stalo jej nástupcom vo februári 2016, deň potom ako sa jej Bašternák zbavil. LTB Rent nadobudla niekoľko bytov v luxusnom komplexe Bonaparte. Práve LTB Rent sa podieľala na špekulatívnych obchodoch s nehnuteľnosťami.

Spoločnosť Relco je jednou z takmer 50-tich firiem, ktorá má adresu, a rovnako aj dlh, v Modre. Spoločnosť sa stala takisto východiskom pre mnohé firmy, ktoré v nej zanikli okrem tej Bašternákovej a Ficovej. Konateľom firmy Relco je od roku 2010 Francúz Amélio Malva Laurent Bilot – Magé. Spoločnosť Relco je takisto „pohlcovačom“ firiem. Skončili v nej desiatky ďalších firiem.

Chata v Modre

V tejto fáze sa do hry dostáva meno kontroverzného podnikateľa Vladimíra Strýčka, jeho firma Bankrot, s. r. o. sa špecializuje na likvidáciu firiem. V nej sa rovnako zlúčilo niekoľko firiem a má takisto sídlo na chate v Modre. Rovnako ako Ficova a Bašternákova firmy zlúčená do Relca.

Napriek tomu bolo na ňu v minulosti napísaných vyše osemsto firiem, dnes tam figuruje okolo 80 firiem, z ktorých 49 je podľa výpisu z Finančnej správy zadlžených. Jednou z nich je aj Strýčkova firma Bankrot, s. r. o., ktorá má dlh vyše 3800 eur, a firma Relco s dlhom 24 118 814,22 eur. Zaujímavé je, že pred rokom mala firma dlh 18 miliónov a v roku 2016 len 1, 8 milióna.

Schránková firma na predaj

Vlastníkom rekreačnej chaty, kde končia desiatky spoločností, je podľa katastra firma s veľmi príznačným názvom EXIT.US. V latinčine znamená slovo exitus smrť. Zaujímavosťou je, že podľa obchodného registra je konateľom firmy od januára 2017 Vladimír Strýček a medzi spoločníkmi figuruje jeho syn Martin Strýček a firma MATTO LLC so sídlom v Kalifornii. Firma MATTO LLC a Martin Strýček zároveň figurujú aj vo firme Bankrot, s. r. o.

Chatu v Modre sme našli. Pozemok je neudržiavaný, nik ho nechodí navštevovať, nik sa oň nestará. Občas niekto príde skosiť vysokú trávu. Jediným vlastníkom celého pozemku je samotný Vladimír Strýček. Na bráne stále visí tabuľa so zošúchaným názvom firmy Bankrot a chata je v súčasnosti na predaj. Miestni nám potvrdili, že o pozemok sa nikto nestará a bolo by konečne dobré, ak by ho niekto kúpil. V minulosti sa vraj predával v hodnote 500-tisíc eur. V rámci okolitých pozemkov v danej oblasti totiž ide o najväčšiu parcelu s rozlohou 5343 m2. Jedna z obyvateliek okolitých domov nás pritom varovala, že to je sídlo bývalej schránkovej firmy a mnohých to odrádza. Susedia zvyknú na tento fakt zakaždým upozorniť. O tom, že chata slúži ako schránková firma svedčí aj jej štruktúra a zlučovanie firiem, ktorých dlhy aj sídlo končia na adrese chaty v Modre.

Kontroverzný Strýček

Vladimír Strýček patrí medzi kontroverzné postavy na Slovensku. Bol viackrát trestne stíhaný, čo uvádza aj na svojej oficiálnej stránke. Právoplatne odsúdený nebol ani raz a trestné stíhanie jeho osoby bolo právoplatne zrušené. Súdil sa s bývalým viceprezidentom policajného zboru Jaroslavom Spišiakom, ktorý ho v roku 2004 obvinil zo zosnovania a založenia najväčšej zločineckej a teroristickej skupiny na Slovensku tzv. „olejárov“, ktorá mala okrádať štát o miliardy na spotrebnej dani miešaním vykurovacích olejov a nafty. Za tento skutok bol poslaný Špeciálnym súdom do väzby. Najvyšší súd SR uznesenie ŠTS zrušil z dôvodu porušovania ľudských práv a trestného poriadku. Strýčka zbavili viny v marci 2010.

Problémom čelila aj jeho firma Bankrot. Generálny prokurátor Dobroslav Trnka však trestné stíhanie voči jeho osobe zastavil. Strýček disponuje jeho písomným vyjadrením. Prokurátor Vladimír Turan neskôr v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že aktivity firmy Bankrot boli v rámci zákona. Za viac ako 20 rokov pôsobenia na trhu pomohla jeho firma približne 2600 firmám. Jadrom je najmä pochovávanie firiem a komunikácia s ich veriteľmi a štátnou správou.