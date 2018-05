Fico chce zaviesť maximálny vek odchodu do dôchodku: Po otázkach na kauzy odišiel

BRATISLAVA - Poslanci koaličnej strany Smer-SD na júnovú schôdzu parlamentu predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, pričom by to malo byť zakotvené v Ústave SR. Informoval o tom v piatok predseda strany Robert Fico s tým, že táto hranica by nemala byť vyššia ako 65 rokov. Poslanci sú však pripravení o výške veku diskutovať. Strana totiž bude potrebovať na schválenie tohto návrhu ústavnú väčšinu v parlamente.

Predseda Smeru-SD avizoval, že o tomto návrhu strana rokuje s rezortom financií, Sociálnou poisťovňou, ale aj koaličnými stranami. "Nemôžeme nechať ľudí, aby až do smrti pracovali," podotkol Fico. Smer-SD však bude okrem koaličných poslancov potrebovať aj hlasy opozície. "Najvýznamnejším argumentom, ktorý môže presviedčať poslancov, je závažnosť témy. Je správne, že táto diskusia sa prenesie na pôdu parlamentu. Dajme priestor všetkým, ktorí majú záujem, vytvorme k tomu aj odborné zázemie. Poslanci sa musia zamyslieť nad tým, že kedy chcú, aby ľudia išli do dôchodku," poznamenal Fico.

Pre Smer-SD je hornou hranicou vek 65 rokov. "Nerád by som spustil polemiku, či to má byť 64 alebo 65 rokov. Možno vznikne variant, kedy by muži išli v 65 a ženy v 63. Existuje variant, kde by sa podstatne viac zohľadňovalo to, že či pracujúca matka sa starala na materskej o deti. Možností je veľmi veľa. Pre mňa je rozhodujúce zakotviť maximálnu hranicu do Ústavy SR, ktorá by nemala byť vyššia ako 65 rokov. Ale pripúšťam varianty," podotkol Fico.

Zároveň vyčíslil, že ak by sa zastropoval vek napríklad na 65 rokov, tak by finančné vplyvy do roku 2070 mohli byť na úrovni 70 miliárd eur. "Nechcem sa s niekým hádať, že to bude alebo nebude mať dopady. Jasné, že to bude mať dopady. Rastie ale výkonnosť ekonomiky, máme menej nezamestnaných, platia sa odvody, toto všetko vytvára priestor na zvládnutie tohto procesu. Dopady do budúcnosti nie sú také, že by sa nedali zvládnuť," poznamenal Fico s tým, že "jemu sa páči aj návrh odborárov", ktorí hovoria o veku 64 rokov. "Nikto nejde zvyšovať vek odchodu do dôchodku, ale chceme, aby postupný nárast bol v určitom okamihu zastropovaný ústavným zákonom," doplnil Fico.

Zdôvodnil, že nechce zastropovanie dôchodkového veku pretláčať cez obyčajný zákon, pretože by to podľa neho vnášalo nestabilitu do dôchodkového systému. Fico zároveň pripustil, že hľadanie nadpolovičnej väčšiny na podporu tohto návrhu bude náročné.

Poslanec odmietol odpovedať na otázky novinárov, ktorí chceli vedieť názor Fica na aktuálne kauzy, ako napr. odvody s agrodotáciami, Situáciu v RTVS a uneseného Vietnamca. Povedal vtip o susedovi, ktorý zabil mačku a zvalil to na Fica a odišiel.

Danko nápad podporí

Koaličná Slovenská národná strana (SNS) súhlasí so stropovaním dôchodkového veku, osobitne zohľadňované by však mali byť ženy. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) počas oficiálnej návštevy Luxemburska.

SNS úplne súhlasí so zastropovaním veku odchodu do dôchodku. "Som zástanca aj toho, aby sme to možno zakomponovali aj do Ústavy SR," poznamenal Danko. Do tejto iniciatívy chcú národniari zakomponovať osobitné zohľadňovanie žien. "To, čo hovoríme my, je však, že ak sa dohodneme na 64. alebo 65. roku odchodu do dôchodku, mali by sme zohľadňovať osobitnú kategóriu, a to sú ženy, ktoré by mali mať o rok nižšiu kategorizáciu alebo o rok nižší stupeň odchodu do dôchodku," priblížil Danko.

Podľa neho proti tomu pri súčasnom vývoji nikto nemôže namietať. "Sme jeden zo štátov Európskej únie (EÚ), plníme všetky povinnosti, ekonomika tomu stačí a myslím si, že musíme ísť týmto trendom približovania sa EÚ, pretože ak chceme ľudí naozaj presvedčiť o tom, že sa na Slovensku oplatí žiť, musíme sa zbližovať svojimi sociálnymi systémami západným štátom, ktoré boli pre nás vo veľa vzorom," zdôraznil. Zároveň dodal, že podľa neho je nevyhnutné vek odchodu do dôchodku zastropovať.

Opozícia reaguje

Ako na tlačovej besede uviedol líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, hnutie je otvorené rokovaniu o zavedení ústavného stropu na dôchodkový vek, ak bude debata aj o ich návrhu na zníženie dôchodkového veku matkám o jeden rok za každé dieťa, ktoré ukončilo strednú školu. Upozornil na to, že Robert Fico v októbri 2008 sľuboval, že za jeho vlády sa vek odchodu do dôchodku nezvýši. "Keď začínal vládnuť v roku 2006, tak niektoré ženy podľa počtu detí mohli odísť už od 55 rokov do dôchodku. Dnes Fico de facto sľúbil ženám, že nebojte sa, vy budete odchádzať 65 ročné do dôchodku," povedal Matovič. Zavedenie stropu na dôchodkový vek na úrovni 65 rokov pritom podľa neho bude platiť až od roku 2038, teda až o 20 rokov. "Ak by sme aj zastropovali vek na 65 rokov, dotkne sa to až ľudí, ktorí sa narodili po roku 1974," dodal.

Liberáli pripúšťajú diskusiu o strope veku odchodu do dôchodku, ale nesúhlasia s jeho zabetónovaním v Ústave SR. "Keby sme súhlasili, ohrozíme budúce dôchodky. Vieme, že budú veľmi nízke. Keď skrátime vek odchodu do dôchodku, budú ešte nižšie,“ tvrdí tímlíder SaS pre verejné financie, poslanec NR SR Eugen Jurzyca. Podľa neho ani predstavitelia SaS nechcú, aby sa chodilo z práce priamo na cintorín. "My k tomu robíme aj naozajstné kroky. Napríklad sa snažíme robiť druhý pilier efektívny. Snažíme sa znižovať mieru korupcie a klientelizmu, aby zostalo viac peňazí," povedal.