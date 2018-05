Konfrontácia lídrov SNS a SaS, pokrikovanie v rozhlase: Mlčte, pán Sulík, odkázal mu Danko

Hádka medzi politikmi prišla už na začiatku. Danko kritizoval SaS a Ľubomíra Galka za reakcie v posledných šiestich mesiacoch, hovorí aj o hysterických reakciách, neodbornosti a neochote spájať

„Pán Danko, ešte sme ani nezačali, a už útočíte,“ odpovedal Sulík so smiechom. Tvrdil zároveň, že posledné stretnutie s Dankom bolo na jeseň 2016. Obaja politici sa zároveň nedokázali zhodnúť na tom, kto ho inicioval. Šéf národniarov Sulíka taktiež viackrát zahriakol, aby mlčal, keď sa Danko pokúšal odpovedať na Sulíkové obvinenia.

Danko bránil Matečnú

Predseda SNS odmieta, že za problémy so zneužívaním agrodotácií môže ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. „Problém s dotáciami na Slovensku je odkedy dotácie bežia," povedal Danko, ktorý si uvedomuje potrebu rozvoja kontrolných systémov.

Povedal, že ak exposlankyňa Smeru-SD Ľubica Rošková klamala a podvádzala pri prijímaní dotácií, bude za to niesť zodpovednosť.

Podľa neho ale za to nie je zodpovedná Matečná, ona je povinná vytvárať kontrolné mechanizmy. „Matečná sa stretla s farmármi, je záujem riešiť problematiku, je znalá problematiky," uviedol s tým, že mu je ľúto, že sa téma Roškovej zneužila voči Matečnej.

Andrej Danko - Foto: SITA/Branislav Bibel

Veľké podvody za Matečného šéfovania, tvrdí Sulík

Sulík si myslí, že v čase keď Matečná bola šéfkou Slovenského pozemkového fondu, sa tam diali veľké podvody. „Matečná plne zapadá do SNS. SNS má rýchlejší nástup v kauzách a rozkrádačkách, ako mal Smer-SD v 2006," povedal Sulík.

Voči tomu sa Danko ostro ohradil s tým, že Sulík klame. Danko poukázal na Jarmilu Halgašovú, ktorá je tímlíderkou SaS pre pôdohospodárstvo, s ktorou SaS o kvalite potravín podľa Danka klamali, keď zosmiešňovali dvojitú kvalitu potravín.

Nehorázne, musí znieť basa

Hlavnou témou diskusie bol kauza únosu vietnamského občana z Nemecka. Danko tvrdí, že je to nehorázne a ohavné, ak bolo Slovensko zapletené do únosu. V takom prípade musia byť podľa neho páchatelia dolapení.

„Ak by sa to dialo, je to nehorázne, a keď si to aj niekto dovolil, tak musí znieť basa,“ uviedol Danko. Podstatu vidí v tom, že bola narušená dôvera medzi štátmi v tom, či nebol zneužitý schengenský priestor. To treba potvrdiť riadnym vyšetrovaním, zdôraznil.

Prikrášlené informácie?

Danko priblížil, že jeho strana vyzvala ministerstvo vnútra a vládu, aby poskytla súčinnosť nemeckým orgánom vyšetrujúcim incident. On osobne zavolal štátnemu tajomníkovi rezortu diplomacie Lukášovi Parízkovi (nominant SNS). Požiadal ho, aby ministerstvo kontaktovalo vietnamské veľvyslanectvo. „Môžem vás ubezpečiť, ak sa preukáže, že Vietnam oklamal Slovensko, SNS bude žiadať jeho veľvyslanca na Slovensku, aby sa vrátil domov,“ uviedol.

Šéf národniarov povedal, že má veľký záujem, aby sa záležitosť „vyčistila a vyriešila“. Považuje za dôležité, aby sa Slovensko zbavilo podozrení a nebolo poškodené jeho meno. Apeloval pritom, že je potrebné vychádzať z relevantných informácií a nemalo by sa podľahnúť hystérii. Myslí si totiž, že informácie zverejnené nemeckými médiami mohli byť prikrášlené.

Richard Sulík - Foto: Foto: SITA/Milo Fabian

Overené fakty, nie konšpirácie, tvrdí Sulík

Predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík v reakcii na Danka vyvrátil, že by mohlo ísť o konšpirácie. Informácie o možnom zapletení Slovenska totiž priniesli v sérii článkov renomované nemecké médiá, vysvetlil. „Všetko sú to overené fakty, to nie sú žiadne konšpiračné teórie. Robí to našej krajine veľkú hanbu,“ vyhlásil Sulík s tým, že išlo o „silný podraz“ voči nemeckej strane.

Podľa šéfa liberálov je vylúčené, aby slovenská vláda nevedela, že uneseného Vietnamca previezla zrejme pod cudzím menom vietnamská tajná služba do Moskvy slovenským vládnym špeciálom, čomu nasvedčujú zverejnené informácie. „Ak to vláda vedela, tak je to strašne zle. Ak to nevedela, tak je to spolok babrákov,“ kritizoval Sulík v RTVS.