Hrozivá nehoda v Bratislave: FOTO Do muža a dcérky známej fitnessky vpálila dievčina s mobilom

BRATISLAVA - Mladá vodička, ktorá nevenovala dostatočnú pozornosť riadeniu vozidla, spôsobila dopravnú nehodu. S mobilom v ruke preletela cez križovatku na červenú a vrazila do muža, ktorý viezol aj svoju dcérku. Hrozivý incident na sociálnej sieti opísala jeho manželka, ktorá apeluje na verejnosť, že život máme iba jeden.

Fitnesska Denisa čakala v nedeľu 3. júna na svojho manžela, ktorý mal prísť spolu s ich trojročnou dcérkou a dvoma psami za ňou na obed. Plány im však prekazila nezodpovedná vodička červenej Škody Fabie.

Denisin muž zastavil na križovatke Prievozskej a Miletičovej ulice. S blinkerom vyhodeným doľava čakal na zelenú. Denisa na nich trpezlivo čakala o pár ulíc ďalej. Keď na semafore zasvietila zelená a pohol sa, v tom momente do neho plnou rýchlosťou z protismeru vrazila spomínaná fabia.

Vysvitlo, že príčinou vážnej nehody bola nezodpovednosť mladej vodičky. Jej pozornosť totiž zamestnával mobilný telefón a červenú jednoducho prehliadla.

Fitnesska vo svojom statuse na Facebooku napísala, že po incidente boli všetci niekoľko hodín vystrašení a otrasení. Našťastie sa ale nikomu nič nestalo a vodička fabie sa za svoj počin nesmierne hanbila. Denisa zdôraznila, že k tomu, aby sa stala tragédia, ale chýbal len kúsok. Preto teraz vyzýva všetkých vodičov, aby počas šoférovania mobily nikdy nebrali do ruky. "A týmto chcem povedať len jedno: ľudia, poučme sa, keď nám Pán Boh dal tú šancu. Venovať sa mobilu pri šoférovaní auta je fakt hlúposť a neuveriteľný hazard. Neberte ho, prosím, do ruky, keď sedíte za volantom. Ak už si nevážite svoj život, tak myslite na to, že ohrozujete ostatných. Lebo bohužiaľ je len málo ľudí, ktorí si môžu dať ruku na srdce a povedať, že telefóny v aute na 100 percent ignorujú," apeluje Lipovská, ktorej výzvu zdieľalo takmer osemtisíc ľudí.