Zákaz hazardu musí podľa bratislavského primátora zostať v platnosti

Očakáva sa, že padne aj rozhodnutie. Naposledy sa vo veci pojednávalo koncom marca tohto roku. Súd si vtedy vyžiadal doručenie ďalších písomností. "Vo štvrtok je pre Bratislavu veľký deň. Krajský súd bude rozhodovať o tom, či prijme argumenty hlavného mesta, alebo, naopak, prokuratúry o zákonnosti VZN o zákaze hazardu. Verím, že vôľa 136.000 Bratislavčanov, verejný záujem a zdravý rozum nakoniec zvíťazia a hazard v Bratislave nebude," povedal Nesrovnal.

Žalobu na mesto podala na jeseň 2017 krajská prokuratúra, podľa ktorej toto VZN nie je v súlade so zákonom a žiada ho zrušiť. Hlavné mesto spolu s petičným výborom odmieta tvrdenia prokurátorky a trvá na tom, že postup prijímania VZN bol zákonný. Zároveň vyjadrili odhodlanie urobiť všetko pre to, aby zákaz hazardu ostal naďalej platný. "Dúfam, že súd vypočuje hlas najväčšej petície, ktorá sa v histórii Bratislavy realizovala a zákaz hazardu bude v hlavnom meste pokračovať," povedal starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva.

Nesrovnal i Mrva by si mali podľa hovorkyne Asociácie zábavy a hier (AZAH) Dominiky Lukáčovej uvedomiť, že súd je nezávislá inštitúcia a je jedno aké divadelné predstavenie budú pred Justičným palácom v Bratislave robiť deň pred týmto súdom. "Predpokladáme, že súd bude rozhodovať v rámci svojich možnosti a zákonov. Krajská prokuratúra sa opakovane vyjadrila, že to, čo urobil pán Nesrovnal, je nezákonné a my veríme, že súd jej dá za pravdu. My ani nepredpokladáme, že by to mohlo dopadnúť inak, ako tak, že sa napraví stav a budeme ďalej fungovať podľa našich platných licencií," uviedla.

VZN o zákaze umiestnenia herní na celom území Bratislavy nadobudlo účinnosť začiatkom mája 2017. Podnetom bola petícia za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov. Platných bolo 98.118 podpisov.

FS: Dodržiavanie zákona o hazardných hrách neustále kontrolujeme

Finančná správa (FS) deklaruje neustálu kontrolu dodržiavania zákona o hazardných hrách na celom Slovensku. Zároveň tvrdí, že vykonáva nielen dozor nad prevádzkovaním povolených hazardných hier, ale aj vyhľadáva prevádzkovanie nepovolených hazardných hier a kontroluje aj hazard na internete. FS tak reagovala na kritiku aktivistov z Iniciatívy Zastavme hazard, podľa ktorých štát zlyháva pri kontrole nelegálneho hazardu.

"V roku 2018 sme zatiaľ uskutočnili približne 1600 kontrol v oblasti hazardných hier, vo viacerých prípadoch sme zistili prevádzkovanie zariadení v rozpore so zákonom. V týchto prípadoch sme uložili pokuty vo výške viac ako 60.000 eur," povedala pre TASR hovorkyňa FS Ivana Skokanová s tým, že s ohľadom na zmenu legislatívy od januára aj výrazne zvýšili počet dozorov nad prevádzkovaním hazardných hier.

FS priblížila, že kontroly vykonáva postupne, pričom preveruje aj podnety od občanov. Ak má niekto podozrenie na prevádzkovanie hazardnej hry v rozpore so zákonom, môže FS o tom informovať a tento podnet preverí. "Pozornosť zameriavame aj na tzv. kvízomaty. Od začiatku roka sme identifikovali 94 kvízomatov v 70 prevádzkach. Pokuty v týchto prípadoch boli uložené nielen osobe, ktorá poskytovala hazardnú hru, ale aj osobe, ktorá im priestory na prevádzkovanie kvízomatov poskytovala," podotkla Skokanová. FS deklaruje, že kontroluje dodržiavanie povinností vyplývajúcich z novely zákona o hazardných hrách a v prípade zistených porušení dáva pokuty.

Podľa aktivistov z Iniciatívy Zastavme hazard štát zlyháva pri kontrole nelegálneho hazardu a v tomto smere zatiaľ volí stratégiu neútočenia. Poukazujú pritom na 32 podozrivých prevádzok v Bratislave so 41 automatmi, ktoré podľa nich nie sú legálne. Ministerstvo financií preto vyzývajú, aby vrátilo kontrolné kompetencie obciam. "Občania sa pýtajú, kedy už zmiznú vo veľkom množstve herne z Bratislavy. Áno, niektoré zmizli, ale stále tu máme veľa herní, ktoré ako keby zabudli, že je tu schválené nariadenie zakazujúce herne. Navštívili sme zopár herní, ktoré aj napriek vypršaniu licencií stále pokračujú vo svojej činnosti," povedal Michal Svetko z iniciatívy.