Aliancia považuje zrušenie zákazu hazardu za víťazstvo zákonnosti a rozumu nad populizmom

BRATISLAVA - Za víťazstvo zdravého rozumu a zákonnosti považuje rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave zrušiť zákaz hazardu na území hlavného mesta SR občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify. Napriek tomu, že každý typ hazardných hier, a to bez výnimky môže viesť k chorobnej závislosti, mimovládna organizácia nepovažuje celoplošné zákazy pre herne a kasína v obciach a mestách za správnu cestu.

„Prijatie všeobecne záväzného nariadenia o zákaze prevádzkovania herní a kasín na území Bratislavy zo strany magistrátu viedlo k vzniku nelegálnych herní a k rozšíreniu kvízomatov, ktoré ešte nie sú evidované ako hazardné hracie automaty. Zatvorenie všetkých herní a kasín by navyše zapríčinilo presun značného počtu hráčov na online hazard, ktorý dnes nemá štát úplne pod kontrolou. Preto vítame rozhodnutie bratislavského krajského súdu, ktorý taktiež poukázal na nezákonný postup magistrátu pri zákaze hazardu, keďže mestskí poslanci zákaz hazardu presadili na základe jednej a tej istej petície až na druhý krát,“ hovorí zástupca riaditeľa Aliancie za čistú hru – Clarify Tomáš Szmrecsányi.

Občianske združenie očakáva, že všetky finančné škody, ktoré vznikli na základe nezákonného prijatia zákazu herní a kasín, uhradia tí bratislavskí mestskí poslanci a primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorí napriek varovaniu právnikov a odborníkov uprednostnili populizmus pred racionalitou a zákonnosťou.

„Odmietame, aby za fanatizmus a populizmus regionálnych politikov, ktorí si iba len naháňali hlasy voličov zneužitím otázky škodlivosti hazardu, zaplatili všetci Bratislavčania. Politici by mali niesť zodpovednosť za svoje konanie, ktoré zapríčinilo, že mnohí prevádzkovatelia herní, ktorí v dôsledku nezákonne prijatého VZN už zatvorili svoje prevádzky, budú žiadať od mesta nemalé finančné odškodné,“ zdôrazňuje Tomáš Szmrecsányi.

Aliancia očakáva, že nový zákon o hazardných hrách, ktorý aktuálne pripravuje Ministerstvo financií SR, umožní racionálnu a adresnú reguláciu herní a kasín v obciach a mestách. „Treba obecným a mestským poslancom umožniť, aby v prípade vôle obyvateľov mohli regulovať počet herní tak, aby sa zachoval princíp zlatej strednej cesty a likvidovali sa adresne v prvom rade problémové a nedisciplinované herne“, dodáva zástupca riaditeľa Aliancie za čistú hru – Clarify Tomáš Szmrecsányi.

Podľa neho sa treba sústrediť aj na negatívne dopady progresívneho online priestoru, ktorý liberalizuje nový zákon o hazarde a ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní. Združenie aj od regionálnych politikov očakáva, že pri svojich rozhodnutiach nebudú odtrhnutí od reality a namiesto hlasu populizmu budú počúvať argumenty odborníkov.

Zákaz hazardu v hlavnom meste SR Bratislave sa ruší. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave na dnešnom pojednávaní s tým, že zákaz nebol v súlade so zákonom. Znamená to, že herne z mesta nemusia zmiznúť a môžu fungovať aj naďalej. Dnes to bolo druhé pojednávanie, koncom marca totiž súd pojednávanie o hazarde odročil. Na pojednávaní v Justičnom paláci dnes boli primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal i členovia petičného výboru.

Prokurátorka spomenula, že predmetom posúdenia protestu bolo, či je možné o jednom všeobecne záväznom nariadení (VZN) rokovať dvakrát. Mestskí poslanci totiž o zákaze hazardu v Bratislave rozhodli na druhýkrát. Prvýkrát sa im však zákaz nepodarilo schváliť. Podľa obžalovaného, magistrátu, neexistuje dôvod, aby nemohli o tomto VZN hlasovať dvakrát.