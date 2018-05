Spoveď vraha z Neziderského jazera: Detaily beštiálneho prípadu rozštvrtenej Slovenky

Časť tela objavil v Neziderskom jazere náhodný okoloidúci, okamžite zalarmoval políciu. Tá do niekoľkých hodín vytiahla z jazera aj ďalšie časti ženského tela. Išlo o prostitútku zo Slovenska. "Nie som zlý človek," posťažoval sa zadržaný Alfred U. na výsluchu. "Vždy som chcel milovať ženu, ale nikdy to nedopadlo dobre," cituje muža rakúsky portál krone.at. Ako ďalej píše, 63-ročný muž sa priznal, že 28. marca vo svojom dome vo Viedni Brigittenau zabil náhodnú známosť, no nešlo o zámer.

Osudný večer