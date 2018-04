Brat Antonina Vadalu neuspel: Kvôli láske je stále za mrežami, sledoval svedkov

Sebastiano Vadala, ktorý je obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania a pokračovacieho prečinu výtržníctva, ostáva naďalej vo väzbe. Rozhodol o tom Krajský súd v Košiciach. Sebastiano Vadala je bratom talianskeho podnikateľa Antonina, taktiež žijúceho na východe Slovenska, ktorý je stíhaný v Taliansku pre drogovú činnosť a v súčasnosti je v predbežnej väzbe v Košiciach.

Polícia zadržala Sebastiana 15. marca v Trebišove a okresný súd ho o dva dni neskôr vzal do väzby z dôvodu, že by mohol ujsť, skrývať sa alebo ovplyvňovať svedkov. Voči tomuto rozhodnutiu podal obvinený sťažnosť. Senát krajského súdu o nej rozhodol v piatok 13. apríla. "Krajský súd svojím rozhodnutím zrušil napadnuté uznesenie v celom rozsahu. Nestotožnil sa s argumentáciou sudcu pre prípravné konanie, že u obvineného sú dané dôvody tzv. útekovej väzby podľa paragrafu 71 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku ani s dôvodom väzby podľa paragrafu 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku, to jest, že obvinený by mohol ovplyvňovať svedkov," uviedla v pondelok hovorkyňa košického krajského súdu Anna Pančurová.

Sebastiano svedkov sledoval

Na základe rozhodnutia však Sebastiano Vadala zostáva vo väzbe, a to z dôvodu preventívnej väzby. "Uvedený dôvod väzby je daný na základe už vypočutých svedkov, ktorí zhodne tvrdia, že po tom, čo mali byť spáchané skutky, z ktorých je dôvodne podozrivý obvinený, ich Sebastiano V. opakovane sledoval. Krajský súd v Košiciach nezistil u obvineného Sebastiana V. podmienky na nahradenie dôvodov jeho väzby písomným sľubom, ale ani dohľadom probačného a mediačného úradníka," doplnila Pančurová.

Prečítajte si aj: Brat Antonina Vadalu v kaši: Sebastiano je za mrežami kvôli frajerke

Trestné stíhanie v danej veci bolo začaté 14. marca, o deň neskôr vyšetrovateľ vzniesol obvinenie. "Podľa uznesenia o vznesení obvinenia mal obvinený Sebastiano V. v dňoch 13. a 14. septembra 2017 fyzický napadnúť poškodeného Martina L. tak, že v jednom prípade ho škrtil a vyhrážal sa mu zabitím a v druhom prípade poškodeného viackrát udrel päsťou do tváre s tým, aby dal pokoj jeho frajerke," uviedol v minulosti hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému až trojročný trest odňatia slobody.