VIDEO Cyklista spôsobil na diaľnici D1 poriadny chaos: Na mol opitý narazil do zvodidiel

Opitý cyklista na diaľnici D1 V smere do Bratislavy

BRATISLAVA – Cyklista na diaľnici nemá čo robiť, nieto ešte opitý s 2,08 promile. Priemyselné kamery na diaľnici D1 v smere do hlavného mesta zachytili opitého cyklistu, ktorý si to namieril priamo do zvodidiel. Muž bol sanitkou prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.