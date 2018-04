VIDEO Akčná policajná naháňačka v nočnej Bratislave: Mladá žena unikala v BMW

Policajná naháňačka v centre Bratislavy

BRATISLAVA – Dychberúca policajná naháňačka z nočných ulíc Bratislavy vám vyrazí dych. Dvojica seneckých policajtov počas svojej služby zahliadla vodiča BMW, ktorý prechádzal z jedného jazdného pruhu do druhého. Muži zákona sa okamžite rozhodli konať. Opakovane vyzývali vodiča, aby zastavil, no stal sa pravý opak. Šofér v Senci ešte viac dupol na plyn a pred policajným majákom unikol až do hlavného mesta. Zastavil ho až prudký náraz do autobusu MHD. Zo zdemolovaného vozidla však policajti nevytiahli muža. V skutočnosti v ňom sedelo 20-ročné útle dievča.