Otrasné detaily vraždy Dominika (†21): Dlhé muky v nádrži s výkalmi, vraha usvedčilo video

Nechutné detaily vraždy dvadsaťjedenročného Dominika teraz vyplávali na povrch. Česká polícia má mať v rukách video, ktoré ukazuje, ako celý únos prebehol. Ako informuje český denník Blesk, Jaromír mal Dominika pred dvoma týždňami omámiť, uniesť a potom zabiť.

Tragédia začala v pondelok 22. januára. Dominik prišiel do svojho domu okolo 21:15. Asi po štvrťhodine vedľa mladíkovho auta zaparkoval čierny Renault Jaromíra. Keďže mal kľúče, do domu vnikol bez problémov. Vrah ale nepočítal s tým, že všetko nahráva kamera, ktorú nechal Dominik zapnutú vo svojom aute.

Polícia tak mohla vidieť, ako po asi polhodine Jaromír vybehol z domu a otvoril zadné dvere na svojom aute. O chvíľu z domu vyniesol omámeného Dominika a napchal ho do auta. Potom z miesta odišiel. Auto zamierilo z Mladej Boleslavy do Karlových Varov. Jaromír mieril k domu, ktorý mu predtým patril.

Vrah poslal sms-ku

Bezvládneho omámeného Dominika hodil do kanalizačného septiku plného výkalov a zatvoril poklop, aby nemohol ujsť. Úbohý mladík sa tak dlho topil a dusil. Jeho telo našli po troch dňoch od únosu. Vraj Jaromír však zašiel ešte ďalej. Deň po únose poslal z Dominikovho mobilu sms-ku príbuznej a kamarátke Veronike.

„Férovejšieho a zamilovanejšieho chlapa, ako je Jaromír, nenájdeš. Ja odchádzam, som na ceste za hranice,“ stálo v správe. Ako informuje Blesk, v texte malo byť napísané aj to, že celé obvinenie, ktoré sa týkalo zneužívania dieťaťa, si vymyslel.

Veronika vraj okamžite vedela, že to by Dominik nikdy nenapísal. Podľa Štefana, Dominikovho otca, malo byť totiž motívom vraždy práve to, že Dominik oznámil na polícii zneužívanie dieťaťa. Mladík žil chvíľu v spoločnej domácnosti s Jaromírom, jeho partnerkou a dvomi maloletými deťmi a tam mal byť svedkom zneužívania. To nahlásil aj s priateľkou Veronikou ešte v novembri. Jeho otec je presvedčený, že ak by polícia podozrenie riešila hneď, jeho syn by dnes mohol žiť.