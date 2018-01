Dvaja mladíci (15, 16) sa vlámali do železiarstva: Lup napokon minuli v herni

Ilustračné foto

NOVÉ ZÁMKY - Zo zločinu krádeže obvinil vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Nových Zámkoch dvoch bratov vo veku 15 a 16 rokov. Obaja mladiství sa počas víkendu od 5. do 8. januára tohto roka mali vlámať do predajne železiarstva v Dvoroch nad Žitavou. Krádež zistila v pondelok 8. januára ráno predavačka, keď prišla do práce.