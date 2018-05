Anglický spevák (24) otvorene: Tlačili na mňa, aby som bol lepším otcom!

"Myslím, že na mňa médiá celkom tlačili, že by som mal zostať doma so svojím synom. Ale život sa nezastaví, život ide ďalej. Musíte pokračovať v práci," vyjadril sa 24-ročný interpret. Ako uviedol, tým, že pracuje, chce Beara inšpirovať. "Radšej by som inšpiroval môjho syna. Všetok svoj čas by som trávil s ním na gauči, ale ak pracujem, ukazujem mu, že 'pracuješ pre to, čo máš’," dodal. Payne so Cheryl tvorí pár od roku 2016. Svojho syna privítali na svete vlani 22. marca.

Liam James Payne sa stal známym vďaka formácii One Direction. Pôvodne pätica sa preslávila v súťaži The X Factor, kde v roku 2010 skončila na tretej priečke. Na konte majú zatiaľ albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) a Made In The A.M. (2015), ktorý vydali po odchode Zayna Malika už len ako štvorica.

Získali viac ako sto ocenení vrátane siedmich BRIT Awards, siedmich American Music Awards, šiestich Billboard Music Awards alebo štyroch World Music Awards. Ako sólový interpret má Payne na konte single Strip That Down (feat. Quavo), Get Low, ktorý nahral spolu s dídžejom Zeddom, Bedroom Floor, For You, ktorý vznikol v spolupráci s Ritou Orou, a Familiar so spevákom J Baldwinom.