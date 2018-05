Toto je zoznam najbohatších britských hudobníkov: Pozrite na tie šialené sumy

Postup však v zozname zaznamenali napríklad Ed Sheeran, Rita Ora či Calvin Harris. Sheeran, ktorý vlani zarobil asi 28 miliónov libier (32 miliónov eur), má v súčasnosti na konte podľa odhadov 80 miliónov (91,5 milióna eur). To však stále stačí len na 35. miesto v celkovom rebríčku. Jediným nováčikom v top 20 je Calvin Harris so 140 miliónmi libier (160 miliónov eur).

Do zoznamu najbohatších mladých hudobníkov zase pribudla Rita Ora so 16 miliónmi libier (18,3 milióna eur), ktorá mala za uplynulých 12 mesiacov štyri single v top 10 UK chartu, objavila sa vo filme Päťdesiat odtieňov slobody (2018) a ťaží tiež z lukratívnych reklamných zmlúv s rôznymi značkami.

Na vrchole rebríčka najbohatších hudobníkov do 30 rokov sa udržala Adele so 140 miliónmi libier (160 miliónov eur). Za ňou nasleduje spomínaný Sheeran a štvorica bývalých členov chlapčenskej skupiny One Direction - Harry Styles (50 miliónov libier), Niall Horan (46 miliónov libier), Liam Payne (42 miliónov libier) a Louis Tomlinson (42 miliónov libier).

"Dlhé roky dominovali nášmu zoznamu hudobných milionárov starší interpreti ako Rolling Stones alebo Sir Elton John, ktorí majú staršie publikum schopné zaplatiť viac za to, že uvidia svojich obľúbencov. Jedny z najväčších nárastov sme však vlani zaznamenali medzi mladšími interpretmi ako Ed Sheeran, Adele alebo Calvin Harris. Streamovacie služby, internet a príjmy z reklamy pomáhajú súčasným mladým hudobníkom vybudovať si medzinárodnú fanúšikovskú základňu a spolu s ňou aj zbohatnúť, omnoho rýchlejšie, ako to bolo v prípade starých rockerov," vyjadril sa Robert Watts, ktorý zostavuje rebríček Sunday Times.

Najbohatší hudobníci vo Veľkej Británii a Írsku podľa The Sunday Times:

1. Sir Paul McCartney a Nancy Shevell - 820 miliónov libier

2. Andrew Lloyd Webber - 740 miliónov libier

3. U2 - 569 miliónov libier

4. Sir Elton John - 300 miliónov libier

5. Sir Mick Jagger - 260 miliónov libier

6. Keith Richards - 245 miliónov libier

7. Olivia a Dhani Harrisonovci - 230 miliónov libier

8. Sir Ringo Starr - 220 miliónov libier

9. Michael Flatley - 202 miliónov libier

10. Sting - 190 miliónov libier

Najbohatší hudobníci do 30 rokov vo Veľkej Británii a Írsku podľa The Sunday Times:

1. Adele - 140 miliónov libier

2. Ed Sheeran - 80 miliónov libier

3. Harry Styles - 50 miliónov libier

4. Niall Horan - 46 miliónov libier

5. Liam Payne - 42 miliónov libier

- Louis Tomlinson - 42 miliónov libier

7. Little Mix - 40 miliónov libier

8. Zayn Malik - 35 miliónov libier

9. Sam Smith - 24 miliónov libier

10. Jessie J - 18 miliónov libier

11. Winston Marshall - 16 miliónov libier

- Rita Ora - 16 miliónov libier