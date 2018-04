MIMORIADNA SPRÁVA Obrovský šok pre hudobný svet: Velikán Avicii (†28) je mŕtvy

Hudobníkova publicistka Diana Baronová vo svojom vyhlásení uviedla, že 28-ročný dídžej, rodným menom Tim Bergling, bol v Maskate, hlavnom meste Ománu. Aviicii, jeden z najúspešnejších dídžejov v súčasnosti, tvoril predovšetkým modernú elektronickú tanečnú hudbu. Medzi jeho najznámejšie hity patria skladby Wake Me Up! či You Make Me, píše AP.

Fanúšikovia reagujú aj na sociálnej sieti.

„S hlbokým smútkom oznamujeme stratu Tima Berglinga, známeho ako Avicii. Bol nájdený mŕtvy v ománskom Maskate v piatok popoludní. Rodina je zničená, preto všetkých prosíme, aby rešpektovali ich potrebu súkromia v tomto ťažkom období. Žiadne ďalšie vyhlásenia nebudú poskytnuté,“ znelo oficiálne vyhlásenie.

Podľa AP trpel akútnym zápalom pankreasu, čiastočne zapríčineným nadmerným pitím alkoholu. V roku 2014 mu bol odstránený žlčník a slepé črevo a kvôli rekonvalescencii zrušil potom mnohé predstavenia. S koncertmi skončil v roku 2016, ale ďalej vytváral štúdiovú hudbu.

"Začal som tvoriť v šestnástich, jazdiť po svete v osemnástich. Keď sa pozriem späť, hovorím si: 'Naozaj som to všetko urobil ja?' Bol to v určitom zmysle najlepší čas môjho života, ale za určitú cenu - veľa stresu a úzkosti; bola to ale najlepšia cesta môjho života, "povedal v rozhovore s časopisom Billboard v roku 2016.

Správa o náhlej smrti mladého dídžeja šokovala celý hudobný svet. „Stalo sa niečo naozaj hrozné. Stratili sme priateľa s tak krásnym srdcom a svet stratil neuveriteľne talentovaného hudobníka. Ďakujem za tvoje krásne melódie, čas, ktorý sme zdieľali v štúdiu, hrali spolu ako dídžeji alebo si užívali život ako priatelia. RIP Avicii,“ napísal na Facebook DJ David Guetta.

„Nedá sa opísať slovami, ako smutne sa teraz cítim... Ďakujem, že si inšpiroval mňa a milióny ďalších. RIP Avicii,“ napísal DJ Martin Garrix

„Nemôžem uveriť, že je to pravda... Moja najväčšia inšpirácia a dôvod, prečo som začal robiť elektronickú hudbu. Ďakujem za všetku radosť, ktorú si svojou hudbou priniesol na svet. RIP Avicii,“​ napísal DJ Kygo.

„Stratil som slová, ty si priniesol toľko svetla do nášho priemyslu. Odpočívaj v pokoji, braček,“ zverejnil hudobný producent Marshmello.