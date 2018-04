Šokujúce odhalenie: DJ Avicii (†28) miloval túto Češku... A má syna!

DJ Avicii s priateľkou Terezou Kačerovou a jej synčekom.

LOS ANGELES - Držali to v tajnosti! Len pár hodín na to, ako sa v médiách objavili správy o tom, že rodina mŕvtého DJ-a Aviciiho (†28) sa nazdáva, že spáchal samovraždu, vyšli najavo ďalšie prekvapivé informácie. Česká modelka Tereza Kačerová (25) prezradila, že so známym Švédom tvorili pár a túžili po spoločnom dieťatku.