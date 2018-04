Prominentný pár hlási ROZCHOD: Koniec po ôsmich rokoch vzťahu

LONDÝN - Írska herečka Ruth Negga a Angličan Dominic Cooper sa rozišli po ôsmich rokoch vzťahu. Informuje o tom magazín People s odvolaním sa na Page Six denníka New York Post.

"Ich vzťah sa prirodzene skončil a obaja idú ďalej," informovala webstránka s tým, že bývalí partneri zostávajú priateľmi. Ich zástupcovia sa zatiaľ k správam nevyjadrili. Dvojica sa zoznámila v roku 2009 pri práci na tragédii Faidra v londýnskom Kráľovskom národnom divadle. Neskôr si spolu zahrali aj v adaptácii videohry Warcraft: Prvý stret (2016) a seriáli Preacher (2016).

Tridsaťšesťročná Ruth Negga, dieťa írskej matky a etiópskeho otca, prišla na svet v etiópskej Addis Abebe, no vyrastala v írskom Limericku. V roku 2017 si vyslúžila nominácie na Zlatý glóbus, Oscara a ďalšie ceny za hlavnú rolu v životopisnej romantickej dráme Loving. V tom istom roku ju nominovali aj na BAFTA Rising Star Award. Účinkovala i vo filmoch Capital Letters (2004), Raňajky na Plute (2005), Experiment (2005), spomínanom Warcrafte a predstavila sa tiež v seriáloch Criminal Justice (2008 - 2009), Misfits (2009 - 2013), Love/Hate (2010), Agenti S.H.I.E.L.D. (2013) a tiež uvedenom Preacherovi.

Tridsaťdeväťročný Cooper účinkoval napríklad vo filmoch Starter for 10 (2006), Šprtáci (2006), Vojvodkyňa (2008), Mamma Mia! (2008), The Devil's Double (2011), Abraham Lincoln: Lovec upírov (2012), Dracula: Zrod legendy (2014), Need for Speed (2014), Už teraz mi chýbaš (2015) alebo Warcraft: Prvý stret (2016). Známy je aj ako Howard Stark z marvelovských komiksoviek Captain America: Prvý Avenger (2011), Captain America: Zimný vojak (2014) a seriálu Agent Carter (2015 - 2016).

Od roku 2016 stvárňuje Jesseho Custera v seriáli Preacher, ktorého tretia sezóna by sa mala dostať do vysielania v tomto roku. Na plátnach kín ho diváci a diváčky najbližšie uvidia v júli v romantickom muzikáli Mamma Mia! Here We Go Again, v ktorom si rovnako ako v prvej snímke z roku 2008, zahral po boku bývalej priateľky Amandy Seyfried.