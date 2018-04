Ďalší rozchod v šoubiznise: Fanúšikovia sa pýtajú, je to iba prvoaprílový žart?

MELBOURNE - Austrálska modelka, herečka a dídžejka Ruby Rose a speváčka Jess Origliasso z popového dua The Veronicas sa rozšili po takmer dvoch rokoch randenia. Tridsaťdvaročná Rose to oznámila prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

"Rozchody sú vždy neuveriteľne ťažké pre ľudí, ktorých sa týkajú. Ja nemôžem byť nič iné len vďačná, za skúsenosti, ktoré sme spolu zdieľali. S ťažkým srdcom oznamujem, že sme sa s Jess rozišli pred pár mesiacmi. Stále sa máme veľmi rady a budem ju vždy podporovať a budem jej najväčšou zástankyňou," uviedla vo vyjadrení.

Rose oznámila rozchod s Origliasso v nedeľu prvého apríla. Veľa ich fanúšikov si preto myslelo, že je to len žart. Rodáčka z Melbourne však neskôr na Twitteri napísala, že je to naozaj pravda, pretože by nikdy "nepoužila niečo také osobné na prvoaprílový žartík".

Ruby Rose Langenheim začínala ako moderátorka v austrálskej MTV, neskôr sa začala venovať aj modelingu a herectvu. Je známa napríklad zo seriálu Orange Is the New Black (2013), kde sa v tretej sérii predstavila ako väzenkyňa Stella Carlin. Okrem toho si zahrala aj v snímkach Around the Block (2013), Resident Evil: Posledná kapitola (2016), xXx: Návrat Xandera Cagea (2017), John Wick 2 (2017) či Ladíme 3 (2017).

The Veronicas založili v roku 2004 identické dvojčatá Lisa a Jessica Origliasso. Formácia má na konte tri štúdiové albumy The Secret Life Of... (2005), Hook Me Up (2007) a The Veronicas (2014), kompilačnú nahrávku Complete (2009) či dva živé albumy a štyri EP.