Krutá rana pre vážne chorého herca: Rozvod!

Pre herca a producenta Jiřího Pomejeho si osud prichystal ďalšiu krutú ranu do života. Po tom, čo len nedávno prekonal zákernú rakovinu hrtana a prišiel definitívne o hlas, sa totiž bude musieť vyrovnať ešte aj s krachom manželstva.

Medzi ním a jeho manželkou Andreou to škrípalo už v apríli minulého roka – a teda v čase, kedy mu lekári diagnostikovali vážnu chorobu. A hoci vtedy to aj napriek ťažkému obdobiu obaja ustáli, teraz vraj nastal definitívny zlom.

Podľa zistení denníka Aha! si už Pomeje mal dokonca nájsť aj nový byt. „Nachádza sa na tej istej ulici – asi tak 300 metrov od toho spoločného,“ potvrdil túto informáciu Jirkov dobrý kamarát a tiež filmový producent Pavel Pásek, ktorý zároveň dodal, že Pomeje tak chce byť aj naďalej v blízkosti svojej štvorročnej dcérky Aničky.

„Jirka samozrejme tiež nie je svätý. Myslím si ale, že keď niekto prekoná takú ťažkú operáciu, mal by nájsť u drahej polovičky pochopenie a toleranciu. V Andrei som sa sklamal, veľmi ma svojím správaním prekvapila,“ nešetril hercovu 29-ročnú ženu Pavel.

Nikto z manželov sa síce doposiaľ k tejto téme nevyjadril, no ak je pravda to, čo tvrdí Pásek, tak by v tomto prípade išlo už o tretí Jirkov rozvod. V roku 2007 mu stroskotalo trinásťročné manželstvo s herečkou Michaelou Kuklovou a tú pravú nenašiel ani v speváčke Ivete Bartošovej, s ktorou sa rozišiel už po necelých dvoch rokoch od svadby.

