Šokujúci rozchod prominentných manželov: Po 9 rokoch je KONIEC!

LOS ANGELES - To snáď nie! Takto reagovala väčšina fanúšikov a priaznivcov prominentných manželov Channinga a Jenny Tatumovcov na príspevok, ktorý sa najnovšie objavil na ich profiloch na sociálnych sieťach. Jeden z najkrajších párov šoubiznisu totiž takýmto spôsobom oznámil nečakaný rozchod.

Veľkej láske je koniec! Kedykoľvek sa Channing a Jenna Tatumovci ukázali v spoločnosti, vyzerali spokojne a šťastne. Zamilovanosť bolo cítiť aj z ich príspevkov na sociálnych sieťach. Nečudo, že mnohí považovali herecký pár ze jeden z najkrajších a najstabilnejších v Hollywoode.

Najnovšie správy zo súkromia dvojice preto mnohých šokovali. „Rozhodli sme sa rozísť. Pred rokmi sme sa do seba zamilovali a prešli sme spolu čarovnou cestou. Na tom, ako veľmi sa milujeme, sa nič nezmenilo. Ale láska je nádherné dobrodružstvo, ktoré nás teraz zaviedlo na opačné strany,” uviedli v spoločnom vyhlásení Channing a Jenna. Za rozchodom dvojice údajne nie je nikto tretí a podľa vlastných slov budú navždy milujúcimi rodičmi svojej dcérky Everly.

Channing Tatum a Jenna Dewan sa zoznámili pri nakrúcaní tanečného filmu Step Up v roku 2006. Láska pred kamerami spôsobila to, že sa do seba zamilovali aj v súkromí. V roku 2008 sa dvojica zasnúbila a 11. júla 2009 svoju lásku spečatili svadbou. Dcérka sa im narodila v máji 2013.