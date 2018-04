Títo dvaja sa tým netaja: Známy anglický spevák sa priznal, že sa mu splnil sen

"Teraz prežívam krásny čas. Naozaj som šťastný a veľa sa učím. Je to všetko, čo som kedy chcel alebo o čom som kedy sníval," uviedol spevák o svojom o rok mladšom priateľovi, ktorý je známy zo seriálu 13 Reasons Why (2017).

Podľa interpreta je dôležité byť vo vzťahu s niekým, kto rozumie jeho životu. "Sme protiklady, ale sme si aj v mnohých veciach podobní a je milé mať niekoho, kto rozumie. Hlavne s cestovaním. Mám dom v Los Angeles a som prakticky všade. Je to super, sme mladí a cestovať je dobré," vysvetlil Smith.

Samuel Frederick Smith sa stal známym v roku 2012 vďaka spolupráci na piesni Latch dua Disclosure. O rok neskôr sa podieľal na singli La La La, ktorý vydal producent Naughty Boy a taktiež vydal EP nahrávku Nirvana. Na ňu nadviazal albumami In The Lonely Hour (2014) a spomínaným The Thrill Of It All (2017). Smith je víťazom ankety BBC Sound of 2014, ktorá predurčuje najväčšie hudobné hviezdy roka. Okrem toho získal napríklad štyri Grammy, šesť MOBO Awards, tri BRIT Awards alebo tri Billboard Music Awards. Nahral aj pieseň Writing's On The Wall pre bondovku Spectre (2015), ktorá mu vyniesla Oscara a Zlatý glóbus.