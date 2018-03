Holé prsia oscarovej herečky: Mohla by byť babkou a ona sa pretŕča nahá!

Juliette Binoche je talentovaná žena, čo potvrdzuje aj soška Oscara, ktorú ako jedna z mála Francúzok získala za počin Anglický pacient. Šarmantná päťdesiatnička však púta pozornosť i zovňajškom. Hoci jej roky pribúdajú, krásou môže stále konkurovať mnohým mladším herečkám.

Nestarnúcej tmavovláske však nechýba ani odvaha. Dokázala to napríklad v počine Let the Sunshine In, kde zo seba bez váhania zhodila šaty a predviedla svoje vnady v plnej paráde. Juliette v spomínanom filme stvárňuje rozvedenú umelkyňu Isabelle, ktorá hľadá svoju životnú lásku. Za túto úlohu bola Binoche nominovaná na zisk ceny European Film Awards i ocenenia César Awards.

FOTO odhalenej Juliette Binoche nájdete v GALÉRII>>