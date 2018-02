Ďalšie šoubiznisové dieťa na ceste: Z tohto známeho páru budú rodičia!

"Už sme sa chystali poslať oznámenie o našej májovej svadbe a zrazu prišlo takéto prekvapenie. V lete sa nám narodí bábätko a spolu s Patrickom nemôžeme byť viac nadšení," uviedla speváčka, ktorá sa s 37-ročným muzikantom zasnúbila vlani v júli. Začali spolu chodiť počas práce na jej albume Hopeless Romantic (2017), na ktorom sa bubeník podieľal ako producent. Carney bol už ženatý s Denise Grollmus a Emily Ward. Branch má s bývalým manželom Teddym Landauom dvanásťročnú dcéru Owen.

The Black Keys pôsobia na hudobnej scéne od roku 2001, pričom okrem Carneyho je členom formácie aj spevák a gitarista Dan Auerbach. Debutovali albumom The Big Come Up (2002), po ktorom nasledovali nahrávky Thickfreakness (2003), Rubber Factory (2004), Magic Potion (2006), Attack & Release (2008), Brothers (2010), El Camino (2011) a Turn Blue (2014). Okrem toho majú na konte aj album Blakroc (2009), ktorý nahrali v spolupráci s Damonom Dashom. Získali celkovo päť cien Grammy.

Michelle Jacquet DeSevren Branch vydala albumy Broken Bracelet (2000), The Spirit Room (2001), Hotel Paper (2003) a spomínaný Hopeless Romantic (2017). V rámci už nefungujúceho country dua The Wreckers ponúkla nahrávku Stand Still, Look Pretty (2006). Vďaka spolupráci na skladbe The Game of Love, ktorú nahrala so skupinou Santana, získala cenu Grammy.