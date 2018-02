Šokujúce priznanie známej hollywoodskej dvojice: Naše manželstvo nie je ideálne!

"Vždy sme mali rovnaké hodnoty, no nie sme perfektní. Žartujete? Hádame sa tak isto, ako iné páry. Na niektorých veciach sa nezhodneme a sú dni, keď sa navzájom naozaj nemáme radi," povedala.

Herečka a 37-ročný Tatum, známy napríklad z filmov Magic Mike (2012), Manželský sľub (2012) alebo Magic Mike XXL (2015), sa zasnúbili v roku 2008. Svadba sa konala v júli 2009. V máji 2013 sa im narodila dcéra Everly Elizabeth Maiselle. Herečka uviedla, že ďalšieho potomka zatiaľ neplánujú. "Ešte som sa úplne nerozhodla, nechávam to na vesmír, ale páči sa mi myšlienka, že by sme mali ďalšie dieťa. Poznám veľa žien, ktoré si to plánujú a je to ich rozhodnutie," vysvetlila.

Jennu Lee Dewan Tatum môžu diváci a diváčky poznať napríklad z filmov Tamara (2005), Tanec je môj život (2006), Navždy panna (2009) či Chudobný ženích (2011). Účinkovala tiež v druhej sérii hororovej antológie American Horror Story (2011) s podtitulom Asylum a seriáloch ako The Playboy Club (2011) alebo Witches of East End (2013 - 2014). S manželom sa stretli počas nakrúcania filmu Let's Dance (2006).