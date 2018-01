Jeden z TOP párov šoubiznisu je spolu 20 rokov: TOTO vyznanie lásky vás dostane!

LOS ANGELES - Stabilných a dlhoročných párov je v šoubiznise ako šafránu. Pekným manželstvom sa rozhodne môžu pochváliť Will (49) a Jada (46) Smithovci, ktorí v týchto dňoch oslávili 20. výročie sobáša. Známy herec pri tej príležitosti adresoval svojej polovičke slová plné lásky, ktoré by určite potešili každú ženu.

Slušná herecká kariéra nie je to jediné, čim sa môže Will Smith pochváliť. Popri budovaní kariéry totiž myslel aj na svoje súkromie. Šťastie našiel po boku nemenej známej herečky, speváčky a tanečnice Jady Pinkett, ktorá mu porodila syna a dcéru.

Will a Jada boli najskôr priateľmi. V roku 1995 začali spolu randiť a v posledný deň roku 1997 spečatili svoj vzťah svadbou. Pre herca to bolo druhé manželstvo. A hoci to v ich zväzku zrejme nebolo vždy ružové, patria medzi najstabilnejšie páry šoubiznisu.

Pri príležitosti 20. výročia svadby zverejnil Will na instagrame fotku z ich veľké dňa a pridal aj vyznanie lásky. „Pred 20 rokmi sme sa držali za ruky a naivne sme kráčali uličkou. Od vtedy som sa naučil toto - Láska je ako záhradkárčenie. Naučil som sa sústrediť na to, aby som ti pomohol rozkvitnúť v to, čím chceš byť (v to, pre čo si sa narodila), radšej než klásť na teba nároky, aby si sa stala tým, čo moje ego potrebuje. Naučil som sa mať radosť z plnenia tvojich snov, namiesto toho, aby som s tebou zápasil o naplnenie mojich sebeckých potrieb a ukojenie mojich neistôt. Nauučil som sa, že láska počúva, láska dáva, láska je sloboda. Šťastné výročie, kráľovná moja!” vyznal sa zo svojich citov známy herec.

Jada a Will však "pestujú" nielen svoj vzťah. O prominentnom páre je známe, že má vlastnú nadáciu, ktorá sa zameriava na podporu rodín a mládeže.

Will a Jada Smithovci sú manželia 20 rokov.