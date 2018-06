Nečakané prekvapenie v Inkognite: Chlapi z nej boli hotoví!

BRATISLAVA - Nevedeli sa vynadívať! Vo štvrtok večer si diváci televízie Joj mohli už tradične vychutnať obľúbenú zábavnú šou Inkognito. Hoci 4 hádači tentoraz tajného hosťa neuhádli, o zábavu bolo aj tak postarané. Hlavne v samotnom závere. Popri záverečných titulkoch televízia odvysielala to, čo asi nemal nikto vidieť.

Vo štvrtkovom Inkognite si aj tentokrát diváci prišli na svoje. Od začiatku až po samotný záver nebola núdza o vtipné momenty a nechýbali ani prekvapenia. O prvé sa postaral herec, moderátor a hádač Michal Hudák, ktorý divákom predviedol to, čo zvyčajne ostáva počas relácie skryté. A to oblečenie spodnej časti tela. Ukázal, že namiesto dlhých nohavíc si k saku dal rifľové kraťasy, na čo sa všetci – keď sa postavil – rozosmiali.

Michal Hudák ukázal, čo obvykle skrýva.

Prekvapením pre divákov počas zábavnej šou bolo aj to, že sa štvorici hádačov nepodarilo uhádnuť tajného hosťa. Tým bol finančník a manžel speváčky Sisy Lelkes Sklovskej - Juraj Lelkes, ktorý je v šoubiznise známou postavičkou.

To najväčšie prekvapenie však prišlo až v samotnom závere Inkognita. Počas záverčných titulkov televízia odvysielala aj zábery, ktoré by divák pri televíznych obrazovkách za normálnych okolností vôbec nevidel. Počas prestávky totiž pribehla maskérka prepudrovať Michala Hudáka. No viac ako jej remeslo všetkých mužských hádačov ihneď zaujal jej sexi outfit a zovňajšok. Brunetka totiž mala na seba poriadne krátke rifľové kraťasky, z čoho boli chlapi úplne hotoví.

Hádači ostali hotoví pri pohľade na nohy maskérky.

„Ježiško-Mária, mne sa tak tie nohy páčia,“ slintal pri pohľade na maskérkine odhalené nohy hudobník Marián Čekovský. „No, veď teda, má sa ti čo,“ odvetila mu Zdena Studenková. „Keby ja som mal také nohy...“ povzdychol si Čekovský a všetci sa okamžite rozosmiali. Tým však Mariánov záujem o nohy maskérky neskončil. „To sú k tým nohaviciam pripnuté tie nohy?“ spýtal sa brunetky hudobník. Tá mu odvetila rázne „Áno.“ Treba dúfať, že nakoniec si Čekovský tie nohy domov neodniesol. :)