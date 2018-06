Wau, Čekovský za mesiac rapídne schudol: Strach o zdravie... Pozrite, ako teraz vyzerá!

Tuk išiel dole! Známy hudobník Marián Čekovský, ktorý sa do povedomia širšej verejnosti dostal aj vďaka účinkovaniu v jokárskej šou Inkognito, najnovšie priznal, že rapídne schudol. „Vyzerá to, že 10 kíl za jeden mesiac. Dá sa to, pijem veľa vody,“ priznal pre jojkársky Top Star Čekovský, ktorý sa zaťal a začal sa o seba poctivo starať. Vraj ho k tomu viedla túžba iba po jednom. „Možnosť chytiť si šnúrky, a to je všetko," zavtipkoval známy humorista.

Zaujímalo nás preto, ako sa mu v chudnutí darí a čo musel vo svojom živote zmeniť. „Je to úprava stravy hlavne, čo je u mňa najväčší problém. Keď niekto hovoril, že je to 70 percent o stravovaní, tak teraz tomu verím. To som si overil a vyskúšal. Stojí ma to určitú vôľu a námahu, ale je to úžasné skúsiť to a hlavne ten pocit ľahšieho je oveľa, oveľa lepší. Mám to šťastie, že si dám niekedy poradiť,“ prezradil topkám Čekovský, ktorý musel radikálne upraviť aj jedálny lístok - prestal jesť sladkosti, ryžu a zemiaky a začal som sa viacej hýbať. „Mal som 107 a išiel som na 96,“ netajil hudobník, ktorý mieni s tukom bojovať aj naďalej.

„Môj ďalší bod je overenie si, či zvládnem tento typ stravovania, hlavne tie odstupy medzi jedlami, výber toho čo jem, toto ak dodržím a nebudem jesť po deviatej, tak si budem gratulovať. Lebo milujem jesť a milujem jedlo, ale nie je nutné, aby som sa prejedal. Každý vie, aké to je, keď sa nahnevá sám na seba, keď si nevie zapnúť svoje obľúbené nohavice či košeľu, je to domotivujúce. Nechcel som meniť šatník, ale teraz ho aj tak budem musieť, lebo aj chudnutie je dosť náročné a nákladné,“ netajil humorista, ktorý s kilami bojuje už niekoľko mesiacov. „Tento proces už trvá tak pol roka, lebo aj cvičiť som začal s osobným trénerom Miškom,“ odvetil Marián.

Okrem toho priznáva, že sa v 40-tich rokoch začal strachovať o svoje zdravie. „Po 40-tke je dôležité vedieť sa hýbať. Nie je mi jedno, ako budem ďalej žiť a rozhodol som sa pre nejaké radikálnejšie riešenie svojho života,“ dodal Čekovský, ktorý je na seba hrdý, že dokázal počas chudnutia odolať aj maminým skvelým pirohám, buchtám či bryndzovým haluškám. Fotografie si môžete pozrieť v našej GALÉRII»