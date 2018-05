Ľudia v šoku! Obľúbený herec Ján Kroner prichytený v nákupnom centre: Takto teraz vyzerá

BRATISLAVA - Ukázal sa na verejnosti! Pre obľúbeného herca Jána Kronera (61) boli posledné roky naozaj ťažkým životným obdobím. Kvôli depresiám bol viackrát hospitalizovaný na psychiatrickej klinike. Pred dvomi rokmi sa už zjavne cítil lepšie a objavil sa na prekvapenie mnohých v jojkárskej relácii Inkognito. Odvtedy ho však opäť nebolo vidieť. Teraz sa ho topkám podarilo prichytiť v nákupnom centre v Petržalke, kde sa objavil spolu so synom Jakubom. Svojou prítomnosťou šokoval všetkých, od predavačiek, cez nakupujúcich či okoloidúcich ľudí, ktorí si šepkali, keď ho zbadali. Pozrite sa, takto teraz vyzerá!

Herca Jána Kronera, ktorý patrí k našim najlepším umelcom, už nevídať na televíznych obrazovkách niekoľko rokov. Koncom roka 2010 ho totiž depresie vyradili z bežného života a o dva roky neskôr priviedli do psychiatrickej nemocnice v Pezinku. V roku 2016 však prekvapil kolegov i svojich priaznivcov, keď sa objavil v jojkárskej relácii Inkognito ako tajný hosť. Odvtedy ho v spoločnosti vídať nebolo. Dnes sa už legendárny umelec cíti zjavne oveľa lepšie.

V stredu, dva dni pred jeho 62. narodeninami, sa ho topkám totiž v obedňajších hodinách podarilo stretnúť v nákupnom centre v Petržalke. Tu sa pohyboval so svojím synom Jakubom, ktorého má z prvého manželstva s dramaturgičkou Adrianou Kronerovou. Obaja sa vybrali do drogérie, kam si vybehol kúpiť niekoľko drobností. Jeho syn Jakub sa hral chvíľu s mobilom a potom otcovi pomohol s nákupom.

Už na prvý pohľad bolo však vidieť, že sa za posledné dva roky umelec dosť zmenil. Vždy to bol veľký štramák. Teraz pôsobil pribratejšie, najmä v oblasti bruška a líc a neustále sa mu chveli ruky a pery. Oblečený bol v rifľových nohaviciach, svetri a teniskách. Napriek tomu ho nakupujúci, či okoloidúci ľudia, ako aj predavačky ihneď spoznávali. Ľudia si šepkali, kto je v predajni a po jeho odchode z obchodu dokonca jedna z predavačiek hlásila tej druhej, kto to bol: „Videla si? To bol Kroner.“ Janko svojou prítomnosťou v nákupnom centre jednoducho spôsobil mnohým ľuďom šok a bolo vidieť, že ho ľudia stále obdivujú a majú radi. Fotky nájdete v našej GALÉRII»