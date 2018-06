Syn známeho jojkárskeho moderátora: Budúci pilot a nenormálny fešák!

BRATISLAVA – Je na neho hrdý! Kučeravý jojkársky moderátor Vlado Voštinár (54) je divákom známy z obľúbených relácií ako Inkognito či Nové bývanie. Do spoločnosti veľmi nechodí, a tak sa o jeho rodine veľa nevie. Má manželku Klaudiu, s ktorou má dve deti - dcéru Andreu (25) a syna Martina (17). Tínedžera sme objavili aj na sociálnych sieťach a veru, je to riadny fešák! Veď pozrite sami...

Moderátor Vlado Voštinár je už so svojou Manželkou Klaudiou viac ako 25 rokov. Spolu majú dve deti, dcéru Andreu (25) a syna Martina (17). A práve mladšie dieťa im čoskoro odletí z rodičovského hniezda. Na celý rok sa chystá do Ameriky, kde sa chce zlepšiť v angličtine. Študuje totiž na strednej leteckej škole v Trenčíne a pilotovanie je jeho obrovský koníček, ktorým sa chce v budúcnosti živiť. A ako vidieť na jeho fotografiách, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, bude to poriadne fešný pilot.

Preto nás zaujímalo, po kom je taký pekný. „Po tatovi,“ odvetil topkám so smiechom Voštinár, ktorý je na svojho syna samozrejme veľmi hrdý. „Ja si ale tiež myslím, že je fešák, aj moja manželka si myslí, že je fešák, ale viete, ako to je, každý rodič považuje svoje dieťa za také to top, čo je veľmi prirodzené, tak aj my. A to ešte nepoznáte moje dcéry, aj tie sú kočky,“ odvetil s úsmevom moderátor, narážajúc aj na svoju nemanželskú dospelú dcéru Romanu, ktorá je už dokonca mamou.

Keďže je Martin naozaj pekný chalan, zaujímalo nás, či má aj nejakú priateľku, alebo vzťah teraz ešte nerieši. „Čo my vieme, tak priateľku nemá a dokonca si myslím, že by ju teraz ani nepotreboval. Ale on je veľmi racionálny a dokonca ma prekvapil, keď sám priznal, že teraz priateľku naozaj nepotrebuje, keďže v auguste odchádza do Ameriky. A dovtedy sa chce venovať iba lietaniu, keďže sa pripravuje na leteckú súťaž,“ prezradil nám známy jojkár.

O syna, čo sa lietania týka, sa vraj nebojí. „Viete, keď sa má niečo stať, tak sa stane. Skôr manželka sa bojí. Ale on má ambíciu byť dopravným pilotom a za tou si cieľavedome ide roky. Od 10 rokov sa mu to páči, od 14 rokov sedel v lietadle, hneď ako to bolo možné, nastúpil na prvý výcvik. Už je licencovaný pilot bezmotorového lietadla. Keď sa vráti z Ameriky, nastupuje na výcvik na motorové lietadlá a neskôr sa chce prihlásiť na školu a venovať sa tomu, tak ho v tom podporujem," povedal na záver Voštinár.