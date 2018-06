Búrlivý život markizáckej hviezdičky: Ďalší rozvod... Už je tehotná s iným!

BANSKÁ BYSTRICA - Strieda mužov takmer ako ponožky! Lucia Frčková (34) z markizáckej Farmy sa po každom úlete evidentne vracia k otcovi svojich prvých potomkov. V jeho náručí podľa našich informácií zakotvila aj po tom, čo sa jej rozpadlo manželstvo, ktoré uzavrela len koncom roka 2015. No hoci ešte minulý rok vyznávala lásku svojmu ex, dnes je už tehotná s iným mužom. V auguste by mala porodiť svoje štvrté dieťa.

Čistá telenovela! Lucia Frčková účinkovala v reality šou Farma 2, kde sa dala dokopy s kolegom Adamom Kováčom. A to aj napriek tomu, že doma ju čakal partner Jozef s dvomi deťmi. Po necelom polroku sa však v októbri 2012 od mladého Bratislavčana odsťahovala a vrátila sa na stredné Slovensko.

Adam Kováč a Lucia Frčková

Ako sme informovali v júli 2013, Jozefa si nakoniec vzala aj za manžela. „Chcem si svoj život už strážiť a poviem len toľko, že sme šťastní. Všetko sa medzi nami vrátilo do starých koľají, a tak sme chceli náš vzťah nejako spečatiť,” povedala nám v tom čase Frčková.

Idylka však netrvala príliš dlho. Po dvoch rokoch sme sa totiž dopočuli, že bývalá farmárka so svojím Jojom už nežije. V roku 2015 sa s ním stihla rozviesť a v novembri sa už aj vydať za istého Mareka. V tom čase sa k nám dostali aj informácie, že dvojica očakáva potomka. Lucia však po týchto výmenách partnerov už prestala komunikovať s médiami. O tom, že dieťa evidentne naozaj porodila, svedčí len popis pri jej instagramovom účte, kde sa označuje za trojnásobnú matku.

Zdroj: Instagram

S Marekom jej to však tiež príliš dlho nevydržalo. Už na jar minulého roka Lucia opäť vyznávala na sociálnych sieťach lásku svojmu Jozefovi. V jej komentároch na jeho adresu nechýbali srdiečka a v máji mu adresovala tieto slová:

Zdroj: Instagram

No medzitým sa situácia zase zmenila. Už čoskoro by totiž mala Frčková priviesť na svet svoje ďalšie dieťa. Podľa nášho zdroja je tehotná, ale s opäť s iným mužom. „So svojím manželom Marekom sa rozviedla a dala sa dokopy so svojím dlhoročným kamarátom Michalom. Čakajú dieťa, dievčatko, termín pôrodu je už v auguste,” dozvedeli sme sa. So samotnou Luciou sa nám spojiť nepodarilo.

Zdroj: Instagram