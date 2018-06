Americká herečka to netají: Plánuje adopciu!

LOS ANGELES - Americká herečka a speváčka Mandy Moore by chcela mať po svadbe so snúbencom Taylorom Goldsmithom vlastných potomkov, no chcela by si dieťa aj adoptovať. Tridsaťštyriročná umelkyňa, ktorá v seriáli This Is Us (2016) stvárňuje biologickú matku dvojčiat a adoptívnu matku jedného chlapca, sa tak vyjadrila pre britský magazín Marie Claire.

"Adopcia je niečo, čo som si vždy myslela, že chcem. Určite to mám viac na mysli, keďže som súčasťou seriálu a ocitla som sa na podobnej križovatke môjho života. Čoskoro sa vydám a s Taylorom chceme obaja vlastné aj adoptované deti. Dúfam, že je to možné," uviedla rodáčka z mesta Nashua v New Hampshire.

Amanda Leigh "Mandy" Moore sa preslávila už ako tínedžerka, keď na trh uviedla popové albumy So Real (1999), I Wanna Be With You (2000), Mandy Moore (2001) a Coverage (2003). Ďalšie albumy Wild Hope (2007) a Amanda Leigh (2009) už majú folkový nádych. Účinkovala vo filmoch ako Denník princeznej (2001), Nezabudnuteľná cesta (2002), Sladkých 17 (2002), Honba za slobodou (2004), Hľadá sa superstar (2006), Vydáš sa a basta! (2007), Svadba a iné pohromy (2007), Láska, svadba, manželstvo (2011) či 47 metrov (2017).

V roku 2007 sa objavila v seriáli Ako som spoznal vašu mamu (2005 - 2014) a o tri roky neskôr v projekte Klinika Grace (2005). V súčasnosti účinkuje v spomínanom seriáli This Is Us, za ktorý si vlani vyslúžila nomináciu na Zlatý glóbus. Svoj hlas prepožičala Rapunzel v animovanom filme Na vlásku (2010), čo zahŕňalo i naspievanie skladby I See The Light, ktorú nominovali na Oscara v kategórii Najlepšia pôvodná pieseň. V roku 2011 ju magazín People zaradil do rebríčka najkrajších ľudí.