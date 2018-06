Známa slovenská herečka to povedala na rovinu: Odmietam sa maľovať a zaťahovať brucho!

Bibiana už onedlho odlieta do tureckého Side, kam sa chystá v spoločnosti niekoľkých ďalších žien. Okrem Twiinsiek či Karin Majtánovej si exotiku s celebritami môžu užiť aj bežné dámy, ktorým sa táto veselá partička postará o jedinečný a nezabudnuteľný zážitok. „Už sa neviem dočkať, kedy vyrazíme na dámsku jazdu do Turecka. Idem v celkom svižnom tempe. Spomaliť pri mori so skvelou partiou je to najlepšie, čo ma môže stretnúť,“ povedala nadšená Ondrejková, ktorá sa nevie dočkať vytúženého oddychu v exotike.

Do tureckého Side sa tešia aj sexi Twiinsky.

Ako nám prezradila, je to pre ňu príležitosť vypnúť od každodenných povinností a stereotypu. „Nebudeme sa maľovať, nebudeme zaťahovať bruchá, nebudeme sa nikam ponáhľať. A ja k tomu budem dievčatám čítať básničky. Kto sa pridá?“ teší sa známa herečka s ktorou súhlasia aj sexi Twiinsky. „Turecko máme veľmi rady, dovolenku tam absolvujeme pravidelne každý rok. Veľmi sa tešíme na takýto babinec, budeme tam skvelá zostava, čiže nudiť sa zaručene nebudeme,“ vyhlásili speváčky.