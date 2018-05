Porotkyňa SuperStar Knechtová v PORNE?! Tejto nehanebnej herečke akoby z oka vypadla!

Ide o „herečku“ Christy Mack, ktorá akoby našej Katke vypadla z oka. Okrem farby vlasov či tetovaní majú podobné i črty tváre, čo neuniklo ani moderátorovi Matejovi Sajfovi Cifrovi. Ten si Katku pozval do poslednej epizódy svojej youtubovej šou, kde mu tu nedalo a do speváčky si rypol.

„Neviem, či mi jednu porno herečku nepripomínaš. Vyzeráš ako Christy Mack,“ vypadlo zo Sajfu, na čo sa Katka začala smiať a priznala, že niečo podobné už počula a moderátor nie je prvým človekom, ktorý si to všimol. „Už som ti to dlhšie chcel povedať, ale hrozne som sa hanbil,“ smial sa Cifra, keď videl, že Katku toto konštatovanie vôbec neurazilo a do kamery na jeho vyzvanie dokonca bez problémov vystrúhala i rôzne dráždivé výrazy.

Katka Knechtová neváhala a na kameru predviedla aj niekoľko výrazov hodných do filmu pre dospelých. ​

Ako sama priznala, podobu s nehanebnou slečnou z filmov pre dospelých našla i ona. „Na jednej fotke to už bola taká podoba... bolo to pri určitom akte, pri ktorom som sa spoznala. Na chvíľu som sa zľakla, ale potom hovorím, že jasné, že to nie som ja. Lebo nemám tak pekne formovaný zadok a všetky tieto veci,“ smiala sa pred kamerou, hoci ako Sajfovi napokon povedala, nad tým, že by účinkovala v podobnej snímke, naozaj nikdy neuvažovala.