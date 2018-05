Známy „mafián“ priznáva strach: Neuveríte, z čoho má obavy!

Noël Czuczor hral v seriáli Za sklom slizkého, zákerného a nekompromisného mafiána s ulízanými vlasmi, ktorý sa neštíti ničoho. O všetkom vždy vedel a neunikol mu ani najmenší detail. Až v závere druhej série sa diváci dozvedeli, že v skutočnosti nebol mafián, ale agent, ktorý pracoval pre Mosad - Izraelskú tajnú službu.

Hoci tu Noël hral bezcitného človeka, v skutočnosti je to sympatický a charizmatický muž. Jediné, čo má s touto postavou spoločné aj mimo kamier, je záhadnosť. Kučeravý fešák totiž nerád rozpráva o svojom súkromí. Na otázku, či má po svojom boku nejakú priateľku, nám totiž odvetil: „O tom by som nerád rozprával. Chcem si strážiť svoje súkromie.“

O niečo zhovorčivejší bol však pri otázke o adrenalínovom zážitku skywalk, ktorý nedávno absolvoval. Zaujímalo nás totiž, či mal strach. „Keď som prišiel, hovoril som si, že budem možno potrebovať nejaké plienky, ale keď som zistil, že je tam niekto, kto ma istí, tak po tých prvých krokoch to bolo super a bol to strašne oslobodzujúci pocit,“ povedal nám mladý herec, ktorý pochádza z Nových Zámkov.

Zaujímalo nás aj to, či podobný adrenalínový zážitok už niekedy vyskúšal. „Tohto typu po prvýkrát, ak nerátam lunaparky, kde sú vysoké tie atrakcie, tak takýto štýl ešte nie. Ale myslím si, že po dnešku to zvážim a začnem to aplikovať do každodenného života,“ priznal s úsmevom herec, ktorý by rád skúsil aj bungee jumping. A má z niečoho naozaj strach? „Z výšky. Vždy som si myslel, že sa nedostanem do takejto výšky, akoby neistený na otvorenom priestranstve,“ netajil Czuczor, ktorý si okrem seriálu Za sklom zahral aj v úspešnom markizáckom seriáli Milenky. Tam stvárnil Tomáša, ktorý si podmanil staršiu ženu, lekárku Kristínu, v podaní Antónie Liškovej. Viac o jeho strachu, hereckých úlohách či imidži sa dozviete vo VIDEU.