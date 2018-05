Dokaličené telo známej krásky: Fú, tieto jazvy len tak neskryje!

Hoci je už vonku teplo a krásne slnečné počasie, bývalá miss Kristína Krajčírová ešte doteraz spomína na zimu. Počas toho obdobia sa totiž nepríjemne zranila na lyžiach a musela dokonca podstúpiť náročnú operáciu. Zranila si vážne koleno, na ktorom jej doteraz poznať nepekné jazvy. Tie sme si všimli aj my na nedávnej párty po finále Miss Slovensko, a tak sme zisťovali, čo sa kráske stalo.

„Som po operácii nohy. Spadla som na lyžiach a operovali ma. Roztrhla som si kompletne predný krížny väz, takže som odstavená na niekoľko mesiacov, teda bola som, lebo už sa to zlepšuje, hoci ešte nemôžem pracovať,“ priznal topkám Krajčírová, ktorá sa však na akcii objavila vo vysokých podpätkoch. „To je prvýkrát, čo ich mám,“ prezradila kráska.

Zaujímalo nás preto aj to, ako to zvláda a či nemá bolesti. „Akože už cítim, že ma nôžka trocha bolí, ale v pohode,“ odvetila bývalá miss, ktorá ešte stále chodí na rehabilitácie. Keďže je skoro tri mesiace bez pohybu, priznala nám aj to, že pribrala nejaké to kilečko. Napriek tomu jej to v ten večer veľmi pristalo. Viac sa dozviete z VIDEA. Fotografie zranenej nohy nájdete v našej GALÉRII»