Módne (s)hity: Mendrejová v negližé, víla v ľudskej koži aj vrchol nevkusu!

BRATISLAVA - Cez víkend sa v bratislavskej Inchebe konalo veľké finále súťaže krásy Miss Slovensko 2018. To si nenechalo ujsť obrovské množstvo známych tvárí. A ako sa na túto príležitosť vyobliekali? Na to si posvietila módna stylistka Andrea Ziegler. Vy svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom.

Alena Pallová, prominentná dermatologička

Trošku ako cukrík či cukrová vata, ale pristane jej to. Teda ružová určite. Menej hlboký rázporok by bola estetickejšia voľba. Dominantná je tu farba a jej rozmanitosť, netreba to už s detailmi príliš preháňať. Je veľmi tenká hranica medzi extravaganciou a gýčovosťou.

Alexandra Hinková, redaktorka

Antická inšpirácia, celkom dobrá voľba na Kleopatru. Jednoduché, nadčasové a zaujímavé. Siahla by som ale po iných doplnkoch, ktoré viac ladia s celkovým štýlom. Náhrdelník by som z krku zvesila. Pri asymetrii ho nie je treba. Mejkap je výborný.

Barbora Bakošová, 1. vicemiss Slovensko 2015

Éterické. Víla v ľudskej koži. Zvodné, jemné a zároveň vkusné, ženské, výnimočné. Výborné zladenie v detailoch, vrátane asymetrického účesu.

Barbora Franeková, Miss Slovensko 2009

V „pyžame“ sa do spoločnosti dnes chodí. Je to trendové, môže to byť šik. Farebne a tiež strihovo jej to celkom sekne. Účes aj mejkap skvele dopĺňajú celkový styling. Či sa to páči alebo nie, to je skôr o subjektívnom pohľade.

Denisa Mendrejová, Miss Universe 2009

Trochu akoby v negližé. Ale nosí sa to a je to tiež jeden z trendov do spoločnosti. Zvážila by som, či by rázporok nebol vkusnejší menej hlboký. Kabelku by som volila vo farbe šiat. Už dávno neplatí zásada, že topánky a kabelka musia ladiť spolu.

Erika Barkolová, moderátorka

Vyzerá ako veľká bublina. Príde mi to trochu preexponované a za každú cenu byť veľmi trendy. Tenisky sa síce nosia aj k sukniam, aj do spoločnosti, ale treba si vybrať tie správne. Tieto mi prídu skôr ideálne do fitka. Účes tiež. Asi by som neexperimentovala, keď to neviem. Vrchol nevkusu tohto večera.

Erika Bugárová, finalistka Miss Slovensko 2016

Romantické, také princeznovské. Klasika, ktorá nič nepokazí. Pristane jej to a chválim ladenie účesu aj mejkapu a tiež výber doplnkov.

Eva Verešová, Miss Slovensko 2002

Také netradičné. Zaujímavá kombinácia materiálov. Prečo nie? Inovácia je nový pohľad na extravaganciu. Príjemná neutrálna farebnosť v metalických odleskoch, zladená s farbou vlasov. Dômyselne upnutá kabelka. Jednoduchosť, ktorá stojí za povšimnutie.

Hanka Závodná, Miss Slovensko 2017

Možno trochu taký gýč. Navyše to zaváňa svadobnou atmosférou. Dekolt asi trochu hlboký, ale proti gustu žiaden dišputát. Oceňujem ale, že už to nepreháňa s doplnkami.

Juraj Čurný s manželkou Andreou, hudobný odborník

Ide o spoločenskú udalosť. Očakáva sa viac formálnosti. Košeľa by mala byť zapnutá a doplnila by som ju motýlikom. Dáma si vybrala overal, čo je fajn, ale zvážila by som, či by som paže neprekryla niečím vhodným. A tiež, či je pre ňu tento typ dekoltu vhodný. Kabelku by som vymenila za čiernu. Topánky by som nechala vyniknúť. Chýba mi tu trochu estetickosti.

Karolína Čičátková, Miss Slovensko 1998

Také vílovské. Pastelový odtieň jej pristane. Jednoduché, ale v jednoduchosti je predsa krása. Ona veľa nepotrebuje.

Karolína Chomisteková, riaditeľka Miss Slovensko

Na bývalú kráľovnú krásy ako sa patrí. Výrazné, výnimočné a môže si to dovoliť. Myslím, že opäť by titul obhájila.

Kristína Činčurová, Miss Slovensko 2016

Netreba to preháňať. Stačí dobrý strih a výnimočná farba. Ukážka, ako sa zladiť s príležitosťou a vyzdvihnúť osobnosť. Rafinované a zároveň šik.

Kristína Kormúthová, moderátorka

Antika bude vyzerať vždy veľmi žensky, étericky a elegantne. Červená jej pristane. Prehodnotila by som ale, či príliš hlboký rázporok už nie je cez čiaru. Pozor na to, kedy je to sexi a kedy to už zaváňa vulgárnosťou. Doplnky, účes a mejkap skvelá voľba.

Kristína Krajčírová, Miss Slovensko 2012

Neviem, či je to tou fotkou, ale zvážila by som či sú kolená v stave ukazovania. Už Coco Chanel povedala, že nie každá žena si ich môže dovoliť ukazovať. Šaty sú pekné, ale možno nie úplne pre ňu. Respektíve dĺžka. Topánky, kabelka, účes a mejkap výborné!