Amenová prvýkrát otvorene o manželskej kríze: Rozvod na spadnutie?!

Slovo milenka sa totiž na verejnosti začalo pretriasať čoraz častejšie a nikto z dvojice túto informáciu nevyvrátil. Olívia a Michal sa dokonca spoločne objavili na niekoľkých fotografiách. Oslovili sme teda samotnú Amenovú, ktorá nám povedala, čo je pravdy na tom, že celkovo 12-ročný vzťah s mužom, ktorý je otcom Terezky a Nicolky, sa otriasa v základoch. Ona to vidí úplne inak.

V posledných mesiacoch sa verejne hovorilo o tom, že manžel vás vymenil za milenku. Ako ste sa s tým vyrovnali?

Nebolo to ľahké a viem, že veľa ľudí by to vzdalo. My dvaja, našťastie, nie. Podstatné pre mňa bolo, že môj manžel so mnou neprestal komunikovať ani v tých najťažších chvíľach. Keď sa ľudia rozprávajú, prestanú s monštruóznymi nezmyslami a riešia. Našťastie my obaja máme dosť guráže čeliť následkom. Aj napriek tomu sme dnes už niekde úplne inde v porovnaní so situáciou spred mesiacov.

Takže informácie, že ste krízu nevyriešili a vaše manželstvo sa chýli ku koncu, nie sú založené na pravde?

V každom vzťahu sú horšie aj lepšie obdobia. Všetci to poznáme. Našťastie teraz prežívame veľmi spokojné obdobie a som za to naozaj rada.

Vyzerá to tak, že mu opäť dôverujete. Úplne ste sa cez to preniesli? Žiadne výčitky?

Nemyslím si, že výčitky by niečomu pomohli. Rozprávame sa. Stále. Sme spolu dlho a máme dve krásne dcéry, ktoré obaja veľmi ľúbime. Chceme, aby obe vedeli, že majú rodičov, ktorí sa majú radi a jeden druhého si vážia.

Hovorilo sa aj o tom, že už spolu nežijete v jednej domácnosti...

Stále sme spolu.

Takže žiadny rozvod?

Nie, nič také neriešime.