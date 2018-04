Herečky pri bozkávaní s ním trpia: Slovenský sexsymbol im to robí naschvál!

BRATISLAVA – Bozkávať sa s ním by zrejme chcela asi každá žena, ale má to háčik! Reč je o hercovi Milovi Kráľovi (41), ktorý je nielen talentovaný, ale aj poriadne sexi. No ako sám tvrdí, herečky pri bozkávaní s ním trpia! A on im to znepríjemňuje naschvál...

Diváčky si Mila Kráľa zamilovali v seriáli Búrlivé víno, ako aj neskôr v Paneláku či najnovšie v seriáli Hotel. Tu hrá manažéra hotela Romana, ktorý sa zamiluje do kolegyne Doroty v podaní Zuzany Konečnej. Spolu predvedú aj niekoľko bozkávacích scén, ktoré herečke mnohé ženy určite závidia. No ako sa zdá, pre veľa kolegýň je to zjavne viac utrpenie než pôžitok. Herec totiž jojkárskemu Top Star magazínu priznal, že to s ním pri bozkávaní nemajú vôbec ľahké. Doslova pri ňom vtedy trpia.

Na otázku, ako sa na takéto intímnejšie nakrúcanie pripravuje, Kráľ prekvapujúco odvetil s úsmevom: „Vždy sa na to pripravujem. Poriadne si pofajčím predtým a idem na to.“ Vraj to dokonca robí zámerne. „Aby som sa náhodou nezapáčil,“ uviedol s úsmevom herec, ktorý priznal, že sa vôbec netrápi tým, či si umyje ešte rýchlo zuby alebo či si dá aspoň žuvačku. „Ani nie, potom poviem: Ježiš, prepáč, zase som bol na cigarete, no tak nevadí. Berieme to obojstranne profesionálne,“ dodal na záver Kráľ. No ktovie, či takéto procedúry pred bozkávaním robí aj pri žene, o ktorú by mal naozaj záujem.To vie už iba on sám...