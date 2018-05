Škandál, aký nemá obdoby: Obrovská vzbura slovenských hercov vrcholí, osobné veci im vyhodili do smetí!

Jeho firma Bonul počas prvej Ficovej vlády získala množstvo zákaziek v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur. Okrem podnikateľa a jeho syna sa však počas pomerne zvláštnych volieb riaditeľa Divadla Andreja Bagara v roku 2016 hovorilo i o tom, že k SMERU má blízko aj človek, ktorý ich napokon vyhral – Jaroslav Dóczy. Ten bol vymenovaný až v druhom kole. V prvom hlasovaní, kde Dóczy nezískal ani jeden hlas a jeho projekt bol okamžite vyradený, pôvodne vyhral Svetozár Sprušanský, ktorý však následne neprešiel cez poslancov NSK. Väčšina sa zdržala. Dôvod? Ten sa nikto nikdy nedozvedel. Komisia, v ktorej chýbal akýkoľvek divadelný odborník, sa skladala z poslancov klubu strany SMER, KDH a SMK, zástupcu úradu NSK a jediného reprezentanta zamestnancov divadla.

Voľba šéfa vtedy pobúrila a rozhorčila viacerých hercov, ktorí zloženie komisie pokladali za nekompetentné a otvorene vyjadrovali nesúhlas s jej výsledkom. So svojím nástupcom nebol spokojný ani Dóczyho predchodca Ján Greššo. Po udalostiach posledných dní je zrejmé, že vzťahy nie sú o nič ružovejšie ani po dvoch rokoch. Keď totiž nedávno umelci oslavovali vydarenú premiéru a chceli sa v bufete zdržať dlhšie, majiteľ, istý pán Vilček, povolal SBS-károv z firmy Bonul, aby stretnutie okamžite ukončili.

Podľa výsledkov hlasovania sa mal riaditeľom Divadla Andreja Bagara stať Svetozár Sprušanský. Poslanci NSK však túto voľbu neschválili.

Vedením divadla napokon poslanci poverili Jaroslava Dóczyho. Nitrianski herci však s touto voľbou príliš spokojní neboli.

Celá aféra mala podľa dcéry Evy Pavlíkovej, členky súboru DAB, skončiť verbálnymi atakmi a ťahaním za kravaty. Na miesto konfliktu bol prizvaný dokonca i riaditeľ Dóczy. „Namiesto toho, aby sa svojich ľudí zastal, vyškieral sa v kúte a následne dal Romanovi Poláčikovi a Martinovi Šalachovi, mimoriadne talentovaným chlapcom, ktorí ťahajú svojimi schopnosťami súbor, výpoveď, napísala rozhorčená umelkyňa, ktorá sa o incidente dozvedela od svojich kolegov, no sama prítomná na mieste nebola.

„Pán Dóczy bol urazený, že ho v emočne vypätej situácii a pod vplyvom alkoholu herci poslali do r*ti. Ale v divadle nepracujú úradníci, ale umelci, ktorí majú svoje názory, nálady a konajú impulzívne, čo by mal riaditeľ ako prvý pochopiť a nezachovať sa ako komunistický funkcionár. Namiesto toho, aby sa za nich postavil a uznal vinu majiteľovi bufetu a mafiánskej ‚grupke vyhadzovačov‘, odvolal sa na zákony, ktoré možno v teoretickom svete platia, ale v ľudskom a divadelnom určite nie,“ hnevala sa Pavlíkovej dcéra.

Jej slová potvrdil i herec Róbert Jakab, ktorý sa v bufete osobne nachádzal. „Bol som súčasťou tejto ‚popremiérovej radosti‘. Miesto šťastia, že kolegom z divadla, plného kvalitných hercov, vyšla premiéra, odchádzal som v nemom úžase. Z divadla ma vykázal majiteľ bufetu. Nebol priamo tam, ale tak som to ako hosť, kamarát a fanúšik nitrianskeho divadla bral. Za normálne to teda vôbec, ale vôbec nepovažujem. Dúfam, že to je nejaké nedorozumenie,“ vyjadril sa a zároveň podporil svojich kolegov.

Hoci divadlo celý incident vysvetlilo po svojom s tým, že priestor je v podnájme súkromníka a herci nerešpektovali stanovené otváracie hodiny, umelcom sa po vyhadzove dvoch kolegov zdvihla žlč. Rozhodli sa napísať otvorený list, v ktorom uviedli, že podobný incident sa v divadle nestal po prvýkrát a hoci bolo vedenie o problémoch informované, nikdy nezakročilo.

Oficiálne stanovisko vedenia Divadla Andreja Bagara v Nitre.

„Konflikt, ktorý vznikol po premiére predstavenia Otec Goriot, bol iba vyvrcholením dlhodobo neriešených problémov s nájomcom bufetu. Na problémy s prevádzkou bufetu sme ako súbor dlhodobo upozorňovali vedenie divadla oficiálnou cestou na spoločných stretnutiach, ale naše sťažnosti boli dlhodobo ignorované,“ píše sa v liste, za ktorým stojí i známa herečka Eva Pavlíková.

Podľa vyhlásenia umelcov sa podobný konflikt mal stať v januári, kedy pracovníci bufetu dokonca vyhodili osobné veci prítomných členov súboru aj návštevníkov do smetí. „Problém podobného druhu, ako po premiére inscenácie Otec Goriot, nastal aj po premiére inscenácie Ľudia, miesta, veci v januári 2018, kedy zamestnanci bufetu začali hádzať osobné veci hercov, návštevníkov a dokonca hosťujúceho tvorivého tímu do smetných nádob. Je preto pochopiteľné, že emočný výbuch, ktorý vznikol po premiére inscenácie Otec Goriot, je iba výsledkom dlhodobo neriešeného problému zo strany vedenia DAB Nitra,“ uviedli vo vyhlásení umelci, ktorí tvrdia, že oficiálny dôvod výpovedí daných Romanovi Poláčikovi a Martinovi Šalachovi nie je založený na pravde, keďže vystúpiť v ďalšom predstavení nechcelo viacero hercov, nie iba dvaja menovaní.

„Po nočnom incidente z premiéry Otec Goriot sme požiadali o stretnutie s riaditeľom divadla, Jaroslavom Dóczym, na ktorom sme žiadali okamžité ukončenie prenájmu bufetu s firmou Slovrestav s.r.o. . Celé stretnutie sa pod vplyvom nočného incidentu pochopiteľne nieslo vo vysokoemočnej atmosfére, pri ktorej padol aj návrh, že ak budú naše požiadavky opätovne ignorované, odmietneme ako súbor nastúpiť na večerné predstavenie,“ uviedol umelecký zbor, ktorý tvrdí, že ukončením spolupráce s Poláčikom a Šalachom ohrozilo chod predstavenia, a dokonca niekoľkých ďalších, samotné divadlo.