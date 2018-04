Po medzinárodnej blamáži prišiel obrovský šok: Gregorová sa vrátila ku škandalóznemu Koptíkovi?!

PRAHA - Toto snáď nemôže byť pravda! Po medzinárodnej blamáži, ktorú v minulosti Hane Gregorovej (65) uštedril jej ohrdnutý milenec Ondřej Koptík (33), by si nikto ani len nepomyslel, že táto dvojica bude niekedy ešte spolu. Českom sa však najnovšie začali šíriť priam šokujúce špekulácie, že herečka sa k svojmu škandalóznemu zajačikovi údajne vrátila. Zobrala ho snáď naozaj na milosť?!

Hana Gregorová si za uplynulé mesiace prešla mimoriadne dramatickým obdobím. O krušné chvíle v jej živote sa postaral jej ohrdnutý milenec Ondřej Koptík, ktorý sa nevedel spamätať z ich rozchodu a herečke v pravidelných intervaloch na sociálnej sieti servíroval jednu drsnú ranu za druhou. Škandalózny Čech tam vyťahoval aj tie najpikantnejšie detaily z ich života a známu brunetku verejne ponižoval tým najpodlejším spôsobom.

Gregorová konečne prehovorila: Drsná správa Koptíkovi... Takto mu naložila!

Po medzinárodnej blamáži, ktorú Hane uštedril pred celým Českom aj Slovenskom, by preto nikomu ani len vo sne nenapadlo, že by ho niekedy mohla zobrať na milosť. Obrovským šokom bola preto informácia, ktorú dnes priniesli české médiá s tým, že Hana je opäť so svojím o 32 rokov mladším zajačikom.

Po tom všetkom čo Koptík Gregorovej vyviedol a ako ju ponižoval pred celým slovenským aj českým národom, by si každý pomyslel, že by ho herečka už nikdy neprijala na milosť.

„Vrátili sa k sebe už pred Vianocami,“ prezradila pre Extra.cz jedna z herečkiných známych, ktorá zároveň dodala aj to, že keď sa Hana v uplynulom období nechala prichytiť s iným mužom, tak v tom prípade išlo len o skvelý maskovací manéver. „Už niekoľkokrát som videla od nej odchádzať pána Koptíka. Stretávam ho na chodbe. Síce sa maskuje, ale občas to nestihne. Myslím, že spolu žijú,“ napísala do redakcie aj Gregorovej údajná susedka.

V tejto súvislosti sme umelkyňu kontaktovali aj my, avšak na naše otázky nám doposiaľ neodpovedala. Ostáva teda dúfať, že ide len o mediálnu „kačicu“, Hana na tieto vyjadrenia skôr, či neskôr zareaguje a ich údajný návrat rezolútne zmetie zo stola.

Pre Koptíkovo medzinárodne ponižovanie si toho Hana Gregorová vytrpela viac než dosť. Bolo by preto viac než šokujúce, ak by sa k nemu naozaj vrátila.