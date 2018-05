Potvrdené: Gregorovej návrat ku škandalóznemu Koptíkovi... Strávil u nej noc!

Po obrovskej medzinárodnej hanbe, ktorú v minulosti Hane Gregorovej spôsobil Ondřej Koptík, by si nikto ani len nepomyslel, že táto dvojica bude niekedy ešte spolu. A stalo sa. Šokujúce špekulácie, ktoré sa nedávno šírili u našich západných susedov, sa potvrdili. Herečka sa k svojmu škandalóznemu zajačikovi vrátila.

Novinári českého Blesku ich totiž prichytili, ako si spolu hrkútajú pred divadlom v Mladej Boleslavi, kde mala herečka premiéru. Po predstavení jej dokonca Koptík pomohol nanosiť kytice kvetín a veci do auta, porozprával sa s jej známymi na schodoch pred divadlom, kde si herečka dala s ním a priateľmi kávičku pri cigaretke. Koptík na ňu celý čas netrpezlivo čakal. Nakoniec nastúpili každý do iného auta, no vydali sa rovnakým smerom - do Haninho bytu.

Následne jej mladík pomohol z oboch áut všetko vyniesť. V byte zotrval až do nasledujúceho dňa dopoludnia. Ako sa zdá, Hana Ondřejovi zjavne všetko zlé odpustila a opäť si ho pripustila k telu. Snáď toto rozhodnutie nebude v budúcnosti ľutovať... Nechajme sa prekvapiť, ako sa to bude ďalej medzi nimi vyvíjať.